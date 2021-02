Il Cantante Mascherato, il Lupo è Max Giusti

Il Lupo della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è Max Giusti.

Nel corso delle prime quattro puntate, nessun componente della giuria aveva optato per il conduttore e attore romano ma, durante la puntata finale, il nome di Max Giusti è arrivato da ben tre giurati, Caterina Balivo, Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca.

Un’ulteriore conferma per Caterina Balivo è giunta dall’ultimissimo indizio fornito dal Lupo (“Posso dire una cosa a Caterina? Che bel nome che hai!”). Caterina, infatti, è il nome della figlia di Max Giusti.

Nel corso delle prime quattro puntate de Il Cantante Mascherato, il nome più gettonato per il Lupo è stato sicuramente quello di Gigi D’Alessio che è stato fatto, a turno, da un po’ tutti gli giurati. Anche i nomi di Riccardo Fogli e di Roby Facchinetti sono stati tirati fuori più volte.

Durante la manche dedicata ai duetti, il Lupo ha duettato con Anna Tatangelo in Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.

Dopo essersi sfilato la maschera, Max Giusti ha svelato il significato di alcuni indizi, manifestando soddisfazione per essersi fatto scoprire solo nella puntata finale:

Dicevo spesso “Benedetta giuria…” perché mia moglie si chiama Benedetta! E Caterina, lo sa bene. Poi, ho sempre detto che non davo indizi sbagliati. E se non li do sbagliati, quindi li do “Giusti”. La scommessa con Milly è stata quella di non farmi scoprire. E la settimana scorsa, la mia faccia, tra le cinque, non c’era ancora! Devo chiedere scusa a mia mamma, a mia suocera… Ho detto più bugie in queste cinque settimane che in tutta la mia vita! E’ stato un gioco bellissimo. Quanto ci siamo divertiti! Ora mi cambio e voglio parlare con tutti, sono cinque settimane che non parlo con nessuno!