A partire da stasera, 2 maggio 2022, nell’access prime time di Tv8, troveremo il nuovo programma di Alessandro Borghese, Alessandro Borghese Celebrity Chef, dove due vip avranno l’opportunità di diventare chef e si sfideranno all’interno del ristorante milanese dello chef e conduttore, Alessandro Borghese – Il Lusso della Semplicità.

Alessandro Borghese ha presentato a TvBlog il suo nuovo programma che, per le prime due settimane, vedrà la presenza di vip come Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Alberto Malanchino e Lodovica Comello, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia, Jo Squillo e Nicolò De Devitiis, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Debora Villa e Marco Maddaloni, Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani, Giovanni Ciacci e Margherita Granbassi, e Enrico Bertolino e Melissa Satta:

Il mio compito, in questo programma, sarà quello di dare le chiavi del mio ristorante in mano a due “celebrities”, in più una brigata di cucina, dei commensali e dei giudici, e dire “Tiè, ti do in mano una Formula 1, adesso gestiscila te per un giorno!”.