Questa volta parliamo nella nostra rubrica di “retroscena” di uno di titoli più forti dell’intrattenimento di Mediaset, ovvero l’Isola dei famosi. Attualmente è in onda su Canale 5 l’edizione 2022 di questo popolare reality show, il secondo arrivato nel nostro paese dopo il Grande fratello e che ancora vive e lotta, con onore, nell’etere televisivo nostrano. Con una media che sfonda il 18% di share, il programma condotto da Ilary Blasi, garantisce ascolti ad una rete come Canale 5 che grazie ai suoi titoli storici dell’intrattenimento dona all’ammiraglia numeri in prime time e sopratutto in seconda serata spendibili per i suoi preziosi inserzionisti. Del resto l’Isola dei famosi è stata allungata di oltre un mese rispetto alla data prevista di chiusura proprio per questo motivo, segno tangibile questo che il programma è in salute e illumina conseguentemente la rete che lo mette in onda.

Da queste colonne, un po’ di tempo fa, vi avevamo dato conto del fatto che il contratto in essere di Mediaset con Banijay per questa trasmissione sarebbe scaduto solo nel 2023, con due edizioni dell’Isola dei famosi da produrre e mandare in onda su Canale 5. Quella attualmente in onda è la prima delle due edizioni, la prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere fra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma. Nonostante alcuni voci circolate sul web che dicono che Mediaset non avrebbe intenzione di mandare in onda l’Isola dei famosi il prossimo anno, ci sentiamo in grado di confermare ciò che abbiamo scritto tempo fa, ovvero che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione dell’Isola dei famosi.

Per altro appare piuttosto strano che un’azienda che decide di prolungare questo programma, poi decida subito dopo di chiuderlo un anno prima rispetto alla naturale conclusione dell’accordo con la società che ne detiene i diritti. Detto questo, potrebbe pure capitare che Mediaset decida di non produrre più l’Isola dei famosi il prossimo anno, pagando comunque visto il contratto in essere, in questo caso Banijay avrebbe già dietro alla porta degli acquirenti che sarebbero interessati a produrre e mandare in onda questo reality prossimamente. Inutile fare i nomi delle società in questione, sono sotto gli occhi di tutti.

Fra le altre cose continua a girare come possibile sostituto dell’Isola dei famosi nella programmazione prossima ventura di Canale 5 “La talpa“, i cui diritti sono attualmente di Mediaset. Questo programma, che ha avuto il suo massimo splendore con la conduzione di Paola Perego, ha sempre avuto un particolare appeal presso il popolo del web, meno fra quello televisivo tradizionale, ma a tutt’oggi una nuova edizione della Talpa resta una specie di “chimera” nell’etere televisivo nostrano. Ma tutto è possibile. Fra l’altro circola sempre quella voce per cui qualora Mediaset decida di produrla, ne affiderebbe la realizzazione alla Fascino, che non avrebbe però mai sciolto la riserva in questo senso, si vedrà.

Le uniche cose certe al momento sono che Mediaset ha allungato l’Isola dei famosi 2022 per dare a Canale 5 una serie di serate con ascolti garantiti (un po’ come successe con il Grande fratello vip, va detto in quel caso con numeri più alti). Poi che il contratto in essere fra Mediaset e Banijay prevede un altro anno di messa in onda dell’Isola dei famosi su Canale 5. Questi sono fatti, tutto il resto è scritto, per ora, sul ghiaccio o sulla sabbia se preferite.