L’isola dei famosi resta a Mediaset per altri due anni

In queste settimane sta andando in onda su Canale 5 l’edizione numero quindici dell’Isola dei famosi, che è tornata in onda dopo la pausa di anno, a proposito da settimana prossima la seconda puntata settimanale passa al venerdì e stasera entra Ignazio Moser. Il programma ha cambiato la conduttrice, il testimone è passato infatti dalle mani di Alessia Marcuzzi, che lo ha tenuto per ben cinque edizioni, da quando cioè la trasmissione è passata dalla Rai a Mediaset, in quelle della bella e brava Ilary Blasi che disarcionata dal Grande fratello vip, ha potuto ripararsi nel reality show inaugurato da Simona Ventura su Rai2 nell’ormai lontano 2003.

Un’edizione questa che sta ottenendo buoni risultati in termini di ascolto, garantendo a Canale 5 una media in prime time che si aggira attorno al 15% di share, ma con balzi importanti nell’economia di rete nella seconda serata che toccano e superano spesso e volentieri il 30% di share. Come abbiamo dimostrato nel nostro Focus ascolti della primavera 2021 questi “picchi” di seconda serata sono importantissimi nel donare a Canale 5 dei numeri positivi nel totale giornata. Tutto questo inoltre, discorso che abbiamo già avuto modo di affrontare maggiormente con il Grande fratello vip 5 e i suoi raddoppi settimanali, garantisce un prodotto orizzontale a lunga scadenza con dati certi che sono oro per chi deve vendere spazi pubblicitari a lungo termine come una televisione commerciale deve per forza fare.

Importanti dunque i reality show in questo senso e va letta proprio verso questa direzione la decisione di Canale 5 di chiudere un contratto di tre anni con Banijay, società che produce il programma ereditato da Magnolia, quest’ultima che ha inglobato dentro di se nel 2019. Quella in onda dunque è la prima delle tre edizioni dell’Isola dei famosi facenti parte dell’ultimo contratto siglato lo scorso anno fra Mediaset e Banijay. Aspettiamoci dunque altre due edizioni dell’Isola dei famosi su Canale 5, programma questo che tornerà il prossimo anno, fra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022, sempre con Ilary Blasi alla conduzione, per fare un tandem stagionale nelle serate del lunedì e del venerdì con il Grande fratello vip 6 diretto e condotto da Alfonso Signorini, quest’ultimo che presiederà l’autunno e l’inverno di Canale 5.