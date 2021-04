Isola dei Famosi: la puntata infrasettimanale si sposta al venerdì

La puntata infrasettimanale de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, cambierà giorno di messa in onda, passando dal giovedì sera al venerdì sera.

Come sappiamo, infatti, per la prima volta nella storia dei reality in Italia, le puntate del giovedì de L’Isola dei Famosi stanno andando in onda in differita, da quando è iniziata la nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola in onda su Tele Cinco. Lo scorso 8 aprile, giorno della prima puntata di Supervivientes 2021: Perdidos en Honduras (al quale partecipano anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini), l’Isola dei Famosi ha anche rinunciato ad andare in onda, per motivi logistici.

L’Isola dei Famosi e Supervivientes, infatti, condividono alcune location come la Palapa e Playa Palapa. La puntata del giovedì, quindi, viene registrata poche ore prima la messa in onda e il televoto viene chiuso dall’inviato Massimiliano Rosolino, al termine della striscia quotidiana che va in onda dopo Uomini e Donne e Amici.

La soluzione più semplice, per non avere due puntate troppo ravvicinate, era lo spostamento al venerdì e, infatti, così sarà, trasloco facilitato dal fatto che lo show di Claudio Baglioni, previsto su Canale 5 per il mese di maggio, è stato cancellato.

Esattamente com’è avvenuto nei cinque mesi e mezzo di Grande Fratello Vip 5, quindi, i restanti appuntamenti serali de L’Isola dei Famosi andranno in onda il lunedì e il venerdì sera, entrambi in diretta.

Per quanto riguarda questa settimana, ovviamente, tutto resterà com’è perché venerdì sera andrà in onda l’ultimo appuntamento con Felicissima Sera, lo show in prima serata con Pio e Amedeo.

La puntata infrasettimanale de L’Isola dei Famosi tornerà in onda in diretta precisamente da venerdì 7 maggio 2021.

La puntata di questo giovedì sarà l’ultima ad andare in onda in differita.