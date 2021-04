L’Isola dei Famosi 15 non andrà in onda giovedì 8 aprile 2021, saltando, quindi, il classico doppio appuntamento settimanale annunciato ad inizio edizione.

Il reality show condotto da Ilary Blasi, quindi, tornerà in onda lunedì prossimo. La conduttrice romana, durante la settima puntata in onda stasera, ha dichiarato che l’appuntamento di questo giovedì salterà a causa della partenza imminente di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Telecinco e che si terrà, come l’Isola, in Honduras.

La Blasi ha parlato di motivi logistici, non entrando molto nel dettaglio:

Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco, appunto in Spagna. Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5.

La ventesima edizione di Supervivientes sarà molto italiana: tra i concorrenti, infatti, ci saranno anche Valeria Marini, che, dopo aver completato il giro dei reality show in Italia, debutta in questo genere televisivo anche in Spagna, e Gianmarco Onestini, che, dopo un GF 16 non memorabile, è diventato una sorta di star del piccolo schermo in Spagna, avendo partecipato con successo al Gran Hermano Vip 7 e avendo vinto lo spin-off El tiempo del discuento.

Anche in Spagna, quella dei concorrenti di reality sta diventando una professione: tra i concorrenti di Supervivientes 20, infatti, troviamo anche ex partecipanti del Gran Hermano, La isla de las tentaciones (non serve tradurre…) e Masterchef.

Visto questo inaspettato crossover, sarebbe stato interessante, anche per il pubblico italiano, assistere al kick-off di Supervivientes, in qualche modo, magari con un po’ di differita e una traduzione simultanea.

Un crossover vero e proprio tra Italia e Spagna avvenne nel 2010, durante il Grande Fratello 10, durante il quale due concorrenti del GF italiano presero parte, per un breve periodo, alla versione spagnola del reality mentre due concorrenti del Gran Hermano entrarono nella casa di Cinecittà.