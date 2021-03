Valeria Marini concorrente ufficiale di Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) [video]

Valeria Marini è la dodicesima concorrente di ‘Supervivientes’, la versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’. L’attrice italiana si aggiunge ad un cast già molto ricco di star iberiche: il ballerino Antonio Canales; la cantante Sylvia Pantoja; la giornalista Alexia Rivas; dagli ex partecipanti di ‘La isla de las tentaciones, Tom Brusse, Melyssa Pinto e Lola; Marta López; lo chef Carlos Alba; la ballerina Lara Sajen; dalla stilista e moglie di Antonio David Flores, Olga Moreno ed il windsurfista e fidanzato di Anabel Pantoja, Omar Sánchez.

Anche Ivan Gonzalez, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, tentatore di ‘Temptation Island Vip’ ed inquilino del ‘Grande Fratello Vip 4’, sui propri social ha applaudito alla partecipazione della diva stellare all’adventure game di Telecinco.

Valeria Marini: le partecipazioni a L’Isola dei Famosi in Italia

Valeria Marini ha preso parte a diverse edizioni de ‘L’Isola dei Famosi’. Nel 2008, la showgirl è sbarcata in Honduras in qualità di guest star. Nel 2012, torna in gara ma viene eliminata dopo 6 settimane e 44 giorni di totale isolamento dagli agi e privilegi della società moderna. Tre anni fa, un’ultima apparizione speciale, durata appena 3 giorni, in occasione della tredicesima stagione del reality.

Valeria Marini concorrente negli altri reality italiani

Valeria Marini è stata concorrente, nel lontano 2006, di ‘Reality Circus’, ambientato nel mondo del circo, classificandosi al quinto posto. E’ stata inquilina del ‘Grande Fratello Vip 1’ e del ‘GF Vip 4’. Ha fatto parte del cast di ‘Temptation Island Vip’ assieme all’allora fidanzato Patrick, instaurando un’amicizia speciale con Ivan Gonzalez. Ha pattinato a ‘Notti sul ghiaccio 3’, party planner di ‘Uomini e Donne’ ed opinionista di ‘Music Farm’.