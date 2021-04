Giovedì sera, 15 aprile 2021, presumibilmente per la prima volta nella storia della tv italiana, una puntata serale di un reality show andrà in onda in differita e non in diretta. La nona puntata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, infatti, per evitare una sovrapposizione con la puntata serale di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola partita ufficialmente giovedì scorso (con due italiani in gara, Valeria Marini e Gianmarco Onestini), verrà registrata nel pomeriggio.

Ciò fa supporre, ovviamente, che anche le prossime puntate del giovedì verranno registrate poche ore prima della messa in onda, in prima serata.

Come ricordiamo, già durante la scorsa settimana, L’Isola dei Famosi aveva saltato l’appuntamento infrasettimanale del giovedì. Come spiegato dalla conduttrice Ilary Blasi in diretta, la scelta di non andare in onda era dovuta a problemi logistici legati proprio alla partenza di Supervivientes, in onda su TeleCinco.

L’Isola dei Famosi e Supervivientes condividono due spazi essenziali per la puntata serale: la Palapa, dove i naufraghi si riuniscono per le nomination e per commentare i principali eventi, e Playa Palapa (in Spagna, è chiamata Zona De Juegos), la spiaggia dove si svolgono le prove leader e le prove ricompensa.

Anche per il televoto in corso (i nominati sono Roberto Ciufoli, Valentina Persia e Fariba Tehrani), è stato trovato un escamotage. La chiusura del televoto, infatti, verrà comunicata dall’inviato di quest’edizione, Massimiliano Rosolino, durante il daytime che andrà in onda giovedì pomeriggio, dopo Uomini e Donne.

È ovvio che la soluzione ideale per mantenere la diretta, per L’Isola dei Famosi, sarebbe quella di cambiare il giorno di messa in onda della puntata infrasettimanale ma, per ora, è impossibile farlo: venerdì sera, ad esempio, su Canale 5, andrà in onda lo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Tutte le altre serate, ovviamente, sarebbero troppo poco distanziate dall’appuntamento del lunedì.