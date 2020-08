Lorella Cuccarini a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo

Di Hit lunedì 31 agosto 2020

Lorella Cuccarini sceglie la sua canzone preferita fra tutte quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, stiamo mettendo in gara le canzoni che hanno vinto ogni edizione, per poi scegliere fra le sette canzoni prime classificate di queste eliminatorie la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto a molti presentatori della kermesse canora più famosa del nostro paese di dirci qual è la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival. Dopo Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Claudio Cecchetto, Simona Ventura, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Milly Carlucci oggi è il turno di Lorella Cuccarini che ha condotto il Festival di Sanremo del 1992 insieme a Pippo Baudo.

Ecco dunque cosa ci ha risposto Lorella Cuccarini :

Nella storia del Festival sono tante le canzoni che hanno fatto storia. Uno dei brani sanremesi più consumati dal mio giradischi è stato sicuramente “Amare” di Mino Vergnaghi. Era il 1979. Come conduttrice, a fianco di Pippo, ricordo con profondo affetto l’esordiente Laura Pausini. Il primo giorno di prove, dopo l’esecuzione de “La solitudine”, tutta l’orchestra si alzò in piedi per applaudirla. Non avevo mai assistito a nulla del genere! Pippo mi disse: “Questa ragazza andrà lontano”! Quanto aveva ragione... Più recentemente, seduta in platea, nella prima serata del festival, mi sono emozionata profondamente con “L’essenziale” di Marco Mengoni. Fin da subito, ho pensato che avrebbe vinto.

Il torneo