Il vincitore o la vincitrice di Sanremo 2025 non si esibirà ad Affari Tuoi, come avvenuto negli anni scorsi, ma sarà tra i primi ospiti di Alessandro Cattelan su Rai 2. Durante l’era Amadeus siamo stati abituati a vedere colui o colei che ha vinto il Festival appena concluso aprire la prima puntata di Affari Tuoi immediatamente successiva alla kermesse. Una tradizione favorita, ovviamente, dal fatto che Festival e game show avessero lo stesso conduttore. Nel primo anno del trasloco di Amadeus al Nove, però, le cose cambieranno.

Chi vincerà Sanremo 2025, infatti, non sarà ospite di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. La puntata di lunedì 17 febbraio, la prima dopo la fine del Festival (domenica 16 ci sarà il Dietrofestival), si svolgerà quindi senza avere in studio la statuetta che sarà consegnata all’Ariston nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, né tantomeno chi l’ha ricevuta.

S’interrompe, insomma, una tradizione che nel 2024 aveva incluso anche Viva Rai 2: l’anno scorso, infatti, Angelina Mango aveva preso parte nello stesso giorno prima al morning show di Fiorello e poi, eccezionalmente in diretta, al programma condotto da Amadeus.

Questo non vuol dire che la Rai non ospiterà il vincitore di Sanremo 2025, che cambierà semplicemente destinazione: non più Affari Tuoi, ma Stasera c’è Cattelan. Come confermato in conferenza stampa dal vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, infatti, l’artista che raggiungerà il primo posto al Festival sarà tra i primi ospiti della nuova edizione del late night show di Alessandro Cattelan, che tornerà nella seconda/terza serata di martedì 18 febbraio, su Raidue. Questo non esclude, ovviamente, la presenza di chi vincerà nella consueta diretta di Domenica In dall’Ariston, che includerà tutti (o quasi) gli artisti partecipanti.

Tra l’altro, il 18 febbraio è la data ultima in cui la Rai può esercitare l’esclusiva della presenza del vincitore nei propri programmi. Come accaduto l’anno scorso, anche nel regolamento del Festival di quest’anno è previsto che chi vincerà Sanremo non potrà andare ospite fino al 18 febbraio, appunto, nei programmi di altri gruppi.

Una regola che avevamo definito “anti-Fazio” e che sembra proprio voler evitare al conduttore di Che Tempo Che Fa di portare il vincitore il giorno successivo alla fine del Festival sul Nove. Ma come già fatto nel febbraio scorso, Fabio Fazio potrà sicuramente contare sulla presenza di qualche altro artista in gara e senza questo vincolo.