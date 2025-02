Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, appuntamento alle ore 12 con la terza conferenza stampa di Sanremo 2025 che TvBlog seguirà in diretta. Un incontro con i giornalisti che, inevitabilmente, sarà caratterizzato dalla diffusione dei dati d’ascolto della prima serata del Festival. Dai picchi d’ascolto e i momenti più visti, i commenti allo show (tra questi: lo show regalato da Jovanotti e lo storico messaggio di pace recapitato dal Papa) e alla conduzione, le parole di Carlo Conti daranno il polso del sentiment nel gruppo di lavoro con i risultati in mano.

Presenti in sala stampa al Roof dell’Ariston: Marcello Ciannamea (Direttore Intrattenimento Prime Time), Claudio Fasulo (Vice Direttore Intrattenimento Prime Time, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, Carlo Conti (Conduttore e Direttore Artistico di Sanremo 2025), con lui anche i tre co-conduttori della seconda serata di Sanremo 2025: la modella Bianca Balti, l’eccentrico Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Malgioglio recentemente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha anticipato che Cristiano sarà sul palco: “Tutti mi chiedono come mi vestirò, io so che avrò qualcosa di sconvolgente. Essendoci la Balti sarà una sfida tra primedonne: da una parte una modella e dall’altra una ragazza, che sono io. Voglio essere libero: se mi lasciano libero esce il meglio di Malgioglio“. Mentre Nino Frassica su La Repubblica: “Non faccio personaggi, non faccio monologhi, non faccio sketch. Non ci saranno i leoni e le tigri e non mi esibisco al trapezio. Dirò le cose a modo mio.”

TvBlog seguirà la conferenza stampa a partire dalle 12.