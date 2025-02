Il tradizionale appuntamento con il Dietrofestival al termine della settimana di Sanremo confermato anche per l’edizione 2025.

Una tradizione che va confermandosi in questo Sanremo 2025, il primo dell’era post-Amadeus, è stata portata proprio dai Festival di quest’ultimo: domenica 16 febbraio alle 20:35 su Rai 1, dopo la lunga diretta di Domenica IN dal Teatro Ariston e in sostituzione di Affari Tuoi, tornerà il Dietrofestival.

La regia di Federico Catalano – al lavoro già nelle scorse edizioni del programma – orchestrerà i migliori retroscena delle cinque serate della kermesse, immortalando i momenti più curiosi dal backstage del Teatro Ariston.

I precedenti ‘virali’

Ogni anno, le scene estratte dal programma rischiano di diventare virali sul web, testimoniando l’impatto del DietroFestival, tra queste ricordiamo in primis la celebre litigata tra Bugo e Morgan del 2020. Solo grazie a questo supplemento d’immagini da una prospettiva del tutto inedita si scoprì infatti cosa accadde qualche minuto prima del loro pasticciato ingresso sul palco e dell’indimenticato “Cosa succede?” rimasto nell’albo degli atti cult della storia di Sanremo.

Ancora, tre anni più tardi, è stata la volta del caos combinato da Blanco al termine della sua esibizione da ospite del quarto Festival di Amadeus. Quei calci alle rose sparse sul pavimento provocate dall’audio saltato nella cuffia del cantante divennero il primo vero caso di Sanremo 2023. Esemplare il lavoro degli addetti alla pulizia ripresi dall’occhio della telecamera. A loro l’applauso meritato a scena aperta da parte del pubblico, in platea e in galleria, si unì ai complimenti arrivati dai social ancora elettrizzati dalla scena.

Abbiamo ancora negli occhi la vittoria di Angelina Mango del 2024, la reazione incredula post proclamazione e le risate incontenibili con il suo entourage dopo la caduta sul palco, avvenuta proprio nel corso delle ultime battute di una delle ultime esibizioni all’Ariston.

Emozioni, impressioni e curiosità saranno il collante di un ‘Blob’ che porrà fine ufficiale alla settimana della 75a edizione del Festival della Canzone Italiana.

Cinque serate condensate in 50 minuti che mostrano gli artisti, gli ospiti e gli addetti ai lavori vivere la kermesse al massimo della sua potenza.