Sanremo 2024, il regolamento che vieta ai Big di cantare in tv e al vincitore di andare in programmi non Rai è “anti-Fazio”?

Nel regolamento di Sanremo 2024, più che modifica dell’ultimo minuto che ha aumentato da 26 a 30 gli artisti in gara, fanno discutere due regole ai cui i Big oggi annunciati da Amadeus durante il Tg1 delle 13:30 devono sottostare. E che, a pensare male (ma neanche troppo), sembrano pensare per mettere un po’ i bastoni tra le ruote a Che Tempo Che Fa.

Sanremo 2024 e il divieto di non andare in altri programmi

A pagina 23 del regolamento ufficiale della prossima edizione del Festival, infatti, si legge:

“Tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da Sanremo 2024 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni/esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc”.

Tradotto: i cantanti in gara non potranno cantare qualsiasi loro brano all’interno di altri programmi tv fino al

Festival. Potranno sì essere ospiti di programmi, ma in veste di “parlanti” e non di “cantanti”. La Rai potrà, però, concedere delle autorizzazioni scritte in casi particolari. Il primo che ci viene in mente è L’anno che verrà, il tradizionale appuntamento del 31 dicembre anche quest’anno condotto da Amadeus e che, in passato, aveva invitato come ospiti proprio alcuni degli artisti in gara al Sanremo successivo.

Sanremo 2024, il vincitore “blindato” dalla Rai

Un’altra regola, invece, riguarda il vincitore/vincitrice/vincitori di Sanremo 2024. Il regolamento impone infatti a chi vincerà il Festival di andare ospite solo in trasmissioni della Rai fino a martedì 13 febbraio. La Rai, quindi, potrà “usufruire” di questa esclusiva per tutto il fine settimana, garantendosi la presenza del primo classificato anche nei primi giorni della settimana successiva al Festival.

Sanremo 2024, le regole “anti-Fazio”

A pensare male si fa peccato, ma non si può non immaginare che queste due regole siano state pensate non tanto per preservare la presenza dei cantanti al Festival, quanto per impedire alla concorrenza di poterne cavalcare la popolarità invitandoli nelle sue trasmissioni.

Se è vero che queste due regole non fanno riferimento alcuni a programmi o conduttori, il pensiero vola a Fabio Fazio ed al suo Che Tempo Che Fa, che avrebbe potuto invitare in questi mesi precedenti il Festival alcuni dei Big. Cosa che sarebbe dovuto succedere questa sera, domenica 3 dicembre 2023, con Mahmood. Il cantante era previsto tra gli ospiti per cantare “Cocktail d’amore”, ma a svelarne l’assenza e le ragioni è stato lo stesso Fazio durante l’intervento di Luciana Littizzetto:

“- Ma non doveva esserci Mahmood?

– Sì. Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole.

– Quindi non verrà neanche il vincitore da noi?

– Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina.

– Apposta?

– Noi abbiamo sempre avuto il vincitore. La circolare dice che per due giorni dopo il Festival, potranno andare solo nei programmi Rai. Ci dispiace per Mahmood, per tutto il pubblico che lo aspettava.”

Littizzetto ipotizza allora la possibilità di invitare un altro ospite per fargli/farle cantare la canzone vincitrice, ma Fazio stoppa questa ironica proposta: “Ma noi ci divertiamo comunque”. Sicuramente, però, questa nuova regola chiude una tradizione in corso da anni, per cui il vincitore di Sanremo, a meno di ventiquattr’ore dalla proclamazione, viene ospitato da Che Tempo Che Fa. Il passaggio al Nove e, soprattutto, i risultati di ascolto ottenuti in queste settimane, hanno evidentemente cambiato le carte in tavola. Fazio & Co si rifaranno sicuramente il 18 febbraio, con qualche giorno di ritardo.