Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda anche oggi, mercoledì 23 novembre 2022, con una nuova puntata, su Canale 5 in diretta dalle ore 14:45.

In studio, ci saranno, come di consueto, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti e anche i tronisti di questa prima parte di stagione ( Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera.) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, puntata 23 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nell’appuntamento di ieri abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Ida e Riccardo. Nel mentre lei ha conosciuto i genitori di Alessandro che, intanto, tenta di allontanare Ida dalle provocazioni del suo ex fidanzato. Armando Incarnato ha approfondito la conoscenza di Antonella. Una decisione che provoca la lite con la dama Cristina, un bisticcio che arriva persino al rinfacciarsi episodi e gesti l’uno contro l’altra. Armando ha promesso: “Se le cose con Antonella dovessero andare bene, vado via“.

Gemma ha ballato con Jacopo, un quarantottenne lavoratore nel settore della nautica, è un capitano di uno yatch. Lui però è interessato a Cristina che risponde “Rimango con la voglia di conoscere davvero un uomo“, una frase che provoca ancora rabbia in Armando.

Nel trono classico Lavinia e Alessio sono protagonisti dell’ennesimo chiarimento. Prima lui decide di allontanarsi dalla tronista, lasciandola in lacrime, non si presenta in esterna e decide di non tornare nel programma, salvo poi ripensarci e avere l’ennesimo faccia a faccia con lei.

Uomini e Donne, puntata 23 novembre 2022, anticipazioni

La frequentazione di Ida e Alessandro tornerà prepotentemente in primo piano, la loro conoscenza arriva ad una svolta decisiva che porterà anche ad una reazione da parte di Riccardo Guarnieri che, seppur sorpreso, non rimarrà con le mani in mano. Roberta di Padua intanto continua a ribadire che Ida e Alessandro a suo parere non siano realmente innamorati. Non mancheranno critiche da parte di Tina. Sempre nel trono over Daniela ha interrotto la frequentazione con Walter. Nel frattempo il trono classico sta per subìre uno scossone per un addio.

Come vedere Uomini e Donne in tv e streaming

Sarà possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o, in streaming, su Mediaset Infinity a partire dalle ore 14.45.

Successivamente, sul sito Witty Tv, sarà possibile rivedere o recuperare la puntata e vedere anche altri contenuti video riguardanti il programma.

Inoltre, su La5, a partire dalle ore 19:50, va in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.