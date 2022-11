Oggi, martedì 22 novembre 2022, andrà in onda nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I primi tronisti della stagione 2022 – 23 sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera.

Nell’ultimo appuntamento, andato in onda ieri, Riccardo Guarnieri ha manifestato la propria insofferenza nel vedere l’ex fidanzata Ida Platano nuovamente accanto ad Alessandro Vicinanza. Lasciando anche, per l’ennesima volta, lo studio. Che, dietro questa voglia di ritrovare un rapporto civile con l’ex compagna, si possa celare il desiderio di ricominciare da capo una relazione mai conclusa del tutto? Ma, soprattutto, il cavaliere finalmente volterà pagina lanciandosi in una nuova conoscenza che possa fargli battere il cuore?

Uomini e Donne: Federica Aversano ritrova il sorriso?

La tronista, in più occasioni, ha ribadito di aver avuto molte fregature in amore. E di aver sottoposto gli uomini ad una serie di test per far cadere i propri muri mentali, e trovare risposte ai tanti dubbi che attanagliano una nuova conoscenza. Dopo le lacrime della scorsa puntata, Federica ritroverà il sorriso? Ci sarà anche un chiarimento definitivo con Federico?

Uomini e Donne puntata 22 novembre 2022: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming du Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45.