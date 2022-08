Federico Dainese: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (video di presentazione)

Oggi, nel corso della seconda registrazione della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’, è stato presentato uno dei nuovi tronisti, che, tra qualche settimana, siederà sull’ambita poltrona rossa del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Si chiama Federico Dainese.

Ecco come il neo protagonista del dating show di Canale 5 si è raccontata nel video di presentazione postato, qualche ora fa, su Instagram (Qui, il video completo)

Ciao sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico, sono ormai cinque anni che lavoro con mio padre. Mio padre, nel suo settore, è molto forte. Lui è il mio capo supremo. Mio padre sul lavoro è molto severo, io inizio a lavorare alle 08:30, una volta sono arrivato alle 08:32 e mi ha mandato a casa. Mi ha detto: “Non presentarti mai più al lavoro”. Mi chiama sempre Cimabue, perché faccio una cosa giusta e ne sbaglio due. Non mi dice mai bravo, perché pensa che possa montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’, ho sempre il pranzo pronto. Ho la cena pronta dopo gli allenamenti di pallanuoto. Un po’ mi vergogno, ma a 25 anni mi rifà ancora il letto. Amo mangiare. Mi piace talmente tanto mangiare che quando mangio sudo. Perché sono emozionato, mi piace veramente tanto mangiare. Gioco a pallanuoto e ho vinto uno scudetto con la mia squadra che sono anche una famiglia. Con le donne divento un ‘sottone’ quando mi innamoro, quando mi piace una persona do tutto. Spero di trovare una persona per quello che sono e non per quello che ho e faccio.