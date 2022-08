Federico N., chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (video di presentazione)

Oggi pomeriggio, sui profili ufficiali di Wittytv e Uomini e Donne, è stato ufficializzato il nome del nuovo tronista che, tra qualche settimana, siederà sull’ambita poltrona rossa del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Si chiama Federico N.

Uomini e Donne Uomini e Donne, anticipazioni 31 agosto: Riccardo si dichiara per una tronista, Ida e Alessandro di nuovo insieme

Ecco come il neo protagonista del dating show di Canale 5 si è raccontata nel video di presentazione postato, qualche ora fa, su Instagram (Qui, il video completo)

La vita mi ha fatto crescere molto in fretta, ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Per me il coraggio non è strappare una pagina ma saperla voltare. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. Sono Federico, ho 25 anni e sono un ingegnere aeronautico, mi occupo di rendere il veicolo conforme e mi occupo della loro manutenzione. E’ un lavoro di grande responsabilità vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani è una soddisfazione grandissima. Mia madre è stata il mio punto di riferimento fin da piccolo io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura e non si ferma mai. Ho due sorelle. Con mia sorella maggiore abbiamo un rapporto speciale, magico, viviamo in simbiosi e poi c’è la piccolina, la stella di casa, “la ballerina”, non ho nominato mio padre perché non ho rapporto con lui, non ho avuto una figura paterna su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni che non uso la parola papà….Ho dovuto fare l’uomo di casa. Sono una persona molto esigente. Sono un po’ fumantino, intento a “sbroccare”. Sono una persona di base buona, di cuore. Accanto a me voglio una donna forte con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Una donna che possa essere presente ma nello stesso tempo mi sfugga. Mi piacerebbe avere una famiglia.