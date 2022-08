Lavinia Mauro: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (video di presentazione)

Oggi pomeriggio, sui profili ufficiali di Wittytv e Uomini e Donne, è stato ufficializzato il nome della nuova tronista che, tra qualche settimana, siederà sull’ambita poltrona rossa del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Scovando il suo profilo Instagram (@laviniamauro), siamo riusciti a scovare anche il suo cognome.

Uomini e Donne, la produzione prende le distanze dal caso Leoluca Granata

Si chiama Lavinia Mauro.

Ecco come la neo protagonista del dating show di Canale 5 si è raccontata nel video di presentazione postato, qualche ora fa, su Instagram (Qui, il video completo):

Sono Lavinia, ho 26 anni e sono nata a e vivo a Roma. Mi mancano sei esami alla Laurea in scienze politiche internazionali. Vivo a Roma con la mia famiglia, con i miei genitori e mia sorella. Con mia mamma siamo una cosa sola le somiglio tanto, con mia sorella litighiamo spesso ma ci vogliamo un bene dell’anima. Mio padre è tanto giovanile quanto all’antica. Mi ritengo una ragazza fortunata, non mi è mai mancato nulla a partire dall’educazione con le migliore scuole. Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere, se mi lego ad una persona le do tutto. Ho un grande sesto senso e sono una persona molto diretta. Un uomo deve essere paziente, tenace e non devi farmi annoiare. Mi piacciono i ragazzi sportivi e che facciano il primo passo. Prometto che sarò me stessa e ci metterò il cuore.