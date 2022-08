Federica Aversano: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (video di presentazione)

Oggi pomeriggio, sui profili ufficiali di Wittytv e Uomini e Donne, è stato ufficializzato il nome della nuova tronista che, tra qualche settimana, siederà sull’ambita poltrona rossa del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Si chiama Federica Aversano.

Ecco come la neo protagonista del dating show di Canale 5 si è raccontata nel video di presentazione postato, qualche ora fa, su Instagram (Qui, il video completo)

Sono una grande rompiscatole, sono istinto puro. Ma quando ci metto il cuore ho imparato a contare fino a dieci. Ho 28 anni e vengo da Santa Maria Capua Vetere. Sono una mamma di un bellissimo bimbo di due anni e mezzo e sono single da tre anni. Caratterialmente mi conosce già, dicono che sono antipatica è vero perché il giudizio degli altri non mi tocca. Se mi incazzo, divento una iena ma basta poco per essermi amica. Di base sono una buona che non vuol dire che sia fessa, se sento la lealtà però do tutta me stessa. Nella vita ho fatto i conti con il dolore troppo presto. Ho perso mio papà all’età di otto anni…Il mio papà e venuto a mancare e mi si è sempre mancata una protezione che cerco sempre in un uomo. Nella vita ho sempre sognato una famiglia tutta mia, ci ho provato ma ho fallito ma non per questo voglio accontentarti. Se sono innamorata divento un vulcano, abbatto ogni corazza e divento fortissima. L’uomo deve essere solare, sveglio e farmi sorridere ma non deve essere uno sbruffone. Non cerco un padre per mio figlio ma cerco un compagno che possa condividere con me tutto. Gli uomini sdolcinati mi fanno venire le carie ai denti ma un mazzo di fiori lo apprezzo volentieri. Credo in questo programma e spero arrivi il mio lui.