Mediaset Infinity, cosa vedere in streaming a novembre 2022: Superman & Lois

A Novembre in streaming su Mediaset Infinity si possono recuperare tutti i principali contenuti trasmessi dalle reti in chiaro Mediaset dalle puntate intere e le clip del Grande Fratello Vip, fino alle interviste di Verissimo e agli incontri di Uomini e Donne. Battute finali per la Champions League prima della sosta per il mondiale con la Coppa che riprenderà direttamente nel 2023. Ultimi incontri sia in chiaro su Canale 5/Mediaset Infinity che in pay su Infinity+. Questo mese una bella sorpresa per chi non è abbonato, infatti dall’11 al 28 novembre ci sarà l’offerta Black Friday dedicata a Infinity+ e ad altri channels, con una prova gratuita di 28 giorni.

Mediaset Infinity Novembre 2022 le novità gratuite

A partire da domenica 30 ottobre 2022 arrivano su Italia 1 e quindi in streaming su Mediaset Infinity, le puntate inedite della seconda stagione di Kung Fu, reboot al femminile dell’omonima serie del 1972, vede al centro una giovane donna cino-americana che dopo un viaggio in un monastero della Cina, torna a San Francisco forte delle conoscenze del Kung Fu. Nella seconda stagione vedremo come cambierà la vita di Nicky e della famiglia Shen, mentre il triangolo amoroso tra lei, Evan e Henry farà da collante alle nuove avventure della nostra eroina.

Da sabato 5 novembre sempre su Italia 1 e Mediaset Infinity arriva la seconda stagione di Superman & Lois una serie tv parte dell’Arrowverse che porta le avventure di Clark Kent in ambito familiare, alle prese con due adolescenti. In questi nuovi episodi Lois e Clark dovranno superare una crisi di coppia, Jonathan si troverà ad affrontare nuove sfide nel football mentre alcuni segreti minacciano la relazione tra Jordan e Sarah.

Su Mediaset Infinity resteranno inoltre disponibili i concerti di Renato Zero 070, trasposizione televisiva delle serate evento del Circo Massimo, per celebrare i 70 anni (con due anni di ritardo) dell’artista. E poi proseguono gli appuntamenti settimanali con Law & Order: Organized Crime ed è possibile recuperare in streaming le puntate della seconda (e ultima) stagione di Prodigal Son trasmesse in fascia notturna da Top Crime. Martedì 1° novembre in chiaro su Canale 5 e gratis in streaming su Mediaset Infinity Inter – Bayern Monaco.

Mediaset Infinity Novembre 2022 le novità di Infinity+

Il channel Infinity+, sezione a pagamento del mondo Mediaset, ha un costo di 7.99 € al mese con la formula “esci quando vuoi” che permette di di bloccare il proprio abbonamento in ogni momento, inoltre dall’11 al 28 novembre ci sarà una promo con 30 giorni gratuiti. Il canale è principalmente dedicato al cinema e tra le varie proposte ogni settimana presenta dei titoli disponibili per sette giorni in anteprima.

La grande novità di Novembre è Elvis disponibile nella settimana dal 4 al 10 novembre e dal 25 novembre al 1° dicembre per gli abbonati Infinity+. Il film con Tom Hanks e Austin Butler, diretto da Baz Luhrmann, racconta la carriera del Re Elvis Presley, i rapporti con il suo agente e gli Stati Uniti di quegli anni. Gli altri titoli del mese sono L’Arma dell’Inganno – Operazione Mincemeat dall’11 al 17 novembre e La Vita Dopo – The Fallout tra il 18 e il 24 novembre. Su Infinity+ anche le ultime partite della fase a gironi di Champions League l’1 e 2 novembre con le sfide delle italiane Napoli – Liverpool e Juventus – PSG.

Mediaset Infinity a Novembre 2022 le novità dagli altri Channel

Nel mese di novembre 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity: