A quindici mesi dal suo debutto (era il giugno 2022), siamo pronti a scoprire anche in Italia, con la messa in onda della sua ultima puntata, come finisce Un altro domani, la soap opera spagnola che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 ogni pomeriggio, stagione invernale compresa. Non una sospensione, dunque, ma la naturale conclusione di una serie che, va detto, né in Spagna né in Italia ha avuto il successo sperato nonostante il formato innovativo, che ha proposto due differenti linee temporali con due differenti protagoniste, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero, quest’ultima già vista in Summertime ed ora nel cast de La Promessa).

Gli ascolti di Un altro domani in Spagna

Dos Vidas (questo il titolo originale della serie) ha debuttato in Spagna su La 1 -lo stesso canale di Sei Sorelle e de La Promessa- nel gennaio del 2021. Dopo un buon esordio con punte di ascolto superiori al milione di telespettatori, però, il pubblico iberico ha lentamente perso interesse nelle vicende raccontate, assestandosi ad una media di ascolto mensile di poco più di 600mila telespettatori.

Da qui, nell’ottobre 2021, la decisione di chiudere la serie, dando però agli sceneggiatori la possibilità di dare un finale a tutte le storyline aperte. L’ultima puntata è così andata in onda nel febbraio 2022, pochi mesi prima del debutto italiano.

Un altro domani in Italia

Anche in Italia, dopo un buon riscontro iniziale, Un altro domani ha iniziato a subire un calo di ascolti. Canale 5 ha comunque deciso di non sospenderne la messa in onda, dando alla serie fiducia e trasmettendola anche durante tutto l’inverno e la primavera.

Con l’arrivo dell’estate, l’ammiraglia Mediaset ha deciso di imprimere una notevole accelerata alla messa in onda degli episodi rimanenti, con l’obiettivo di far terminare la soap prima della stagione autunnale: ecco perché, nelle settimane scorse, Un altro domani è andato in onda anche di domenica e, durante la settimana, con episodi della durata extra-large. In questo modo, si è potuti giungere più rapidamente alla fine della serie, che è comunque recuperabile su Mediaset Infinity.

Come finisce Un altro domani?

Detto questo, possiamo scoprire quindi come si conclude Un altro domani, con l’ultimo appuntamento di oggi, venerdì 18 agosto 2023, alle 16:45. Un finale che, come detto, chiude tutte le questioni in sospeso e che regala ai telespettatori un incontro atteso fin dal primo episodio.

-ATTENZIONE: SPOILER-

Si comincia con la situazione di Victor (Jòn Lopez) e di Patricia (Silvia Acosta), quest’ultima la vera antagonista della serie. Patricia, amante di Francisco (Sebastiàn Haro), padre di Carmen, nel corso degli episodi ha ucciso prima Agustina (Mar Vidal), la tata di Carmen, e poi Inès (Bárbara Oteiza), moglie di Ventura (Iago Garcìa) ed amante di Angel (Ivan Lapadula), quest’ultimo figlio di Patricia.

Victor, anche lui figlio di Inès, ha scoperto la verità ed è deciso a farsi giustizia da solo: Carmen, però, vuole evitare che il ragazzo si rovini la vita e cerca di fermarlo. Nel farlo, però, parte un colpo dalla pistola che Victor avrebbe dovuto usare contro Patricia: Carmen uccide Victor.

Patricia coglie la palla al balzo per fare in modo che tutta Rio Muni sappia che Carmen è un’assassina: la giovane deve scappare, aiutata dal padre, che le fa prendere una nave, senza Kiros (Ivàn Mendes), che rinuncia a stare con lui purché si salvi. Ma Patricia non la passa franca: prima Enoa (Edith Martínez Val), amica di Carmen, e poi soprattutto Angel raccontano la verità, mettendo Patricia con le spalle al muro la donna viene così arrestata.

Nel presente a Robledillo, invece, mentre Cloe (Gloria Camila Ortega) e Dani (Kenai White) si riappacificano, è tutto pronto per il matrimonio di Julia e Leo (Juanlu Gonzales). Se la ragazza non ha dubbi, è lui a tentennare, fino al clamoroso passo indietro durante la cerimonia. Leo confessa a Julia di soffrire ancora troppo per la sua precedente relazione, e che se si sposassero non potrebbe darle la felicità che merita.

Julia resta così da sola, a casa: mettendo in ordina i diari della nonna, ovvero Carmen, se la ritrova davanti, in una sorta di sogno/visione. In questo incontro che mette l’una davanti all’altra per la prima volta le due protagoniste della serie, Carmen consola Julia, dicendole di aprire gli occhi e di accettare il suo vero amore, ovvero Tirso (Oliver Ruano), che fino all’ultimo ha provato a convincerla a non sposare Leo. Per Julia c’è ancora molto da imparare, ma la storia della nonna le è servita per capire meglio cosa vuole dalla sua vita.

E al posto di Un altro domani?

Con la fine di Un altro domani, Canale 5 perde uno dei suoi tasselli del pomeriggio feriale. Va detto, però, che di spazi vuoti l’ammiraglia Mediaset in autunno non ne avrà: se fino a fine stagione estiva la rete, al posto della soap, dovrebbe proporre dei film-tv, da settembre tornerà il day-time autunnale con i programmi di punta della rete.

Così, dopo Beautiful e Terra Amara spazio a Uomini e Donne, Amici, Grande Fratello e Pomeriggio Cinque. Stando al listino di Publitalia, resterebbe libero lo slot dalle 16:45 alle 17:35. Canale 5 può quindi decidere di far proseguire in inverno uno tra La Promessa e My Home My Destiny, entrambe lanciate quest’estate.