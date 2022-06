Un altro domani è la soap opera spagnola che Canale 5 ha scelto per tenere compagnia al proprio pubblico nei pomeriggi estivi. La soap va in onda da lunedì 6 giugno 2022, dal lunedì al venerdì dalle 14:45 alle 15:50 circa, per un totale di 255 puntate (la soap si è conclusa nel febbraio 2022).

Andata in onda per poco più di un anno su La 1, Un altro domani racconta la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni

Puntate 6-10 giugno 2022 (episodi 1-5)

Lunedì 6 giugno

Julia è una ragazza di città con una vita perfettamente organizzata, un ottimo lavoro e un fidanzato perfetto con cui è sul punto di sposarsi. Ma qualche giorno prima del matrimonio riceve una notizia sconvolgente che la porta a trasferirsi in un piccolo paese vicino Madrid, nella vecchia casa di Carmen, una donna con la quale ha un legame molto speciale che cambierà la sua vita per sempre. Anni prima, Carmen era fuggita dalla Guinea Spagnola dopo esser stata coinvolta in un tragico evento, e si era stabilita nel paese. Un lungo viaggio che aveva intrapreso in compagnia dei suoi diari e di un amore tanto passionale quanto proibito.

Martedì 7 giugno

Julia, ancora turbata per le recenti, sconvolgenti scoperte, decide di passare qualche giorno di riflessione, da sola, nella casa che le ha lasciato il suo “nuovo” padre Carlos in paese. Qui riceve una buona accoglienza da Elena, vicina e amica di Carlos, che l’aiuta, insieme alla figlia e a un’amica, a rimettere a posto la casa sporca e fatiscente. Ma pare che ci sia anche qualcuno che le è ostile e le tira una pietra contro una finestra. Grazie alla pietra, però, Julia scopre il diario di Carmen e, tra un’interruzione e l’altra, si dedica alla lettura. Carmen racconta del suo arrivo in Africa, dov’è andata a trovare il padre, proprietario di una segheria in Guinea. L’Africa è affascinante, ma la vita nella comunità sta subito stretta a Carmen, con le sue rigide regole sociali e i soprusi nei confronti degli africani. E, il mattino dopo il suo arrivo, Carmen scompare.

Mercoledì 8 giugno

Appena arrivata a casa di Francisco, Carmen ha qualche difficoltà ad ambientarsi e a instaurare un buon rapporto con il padre. Julia è alla ricerca della verità su Carlos e convince la madre a raccontarle la storia del suo concepimento e di come il padre l’abbia abbandonata. Ma le cose potrebbero non essere andate come le ha detto Diana.

Giovedì 9 giugno

Elena rivela a Julia alcune verità su Carlos che Diana le aveva tenuto nascoste. Incuriosita e confusa, Julia si confida con Oscar. Indagando nel passato, trova casualmente due passaporti entrambi con la foto di Carmen. Carmen partecipa ad una festa indigena, dimenticando il ricevimento che suo padre Francisco ha organizzato in suo onore per presentarla in società. Allarmata della sua assenza, Agustina manda Kiros a cercarla.

Venerdì 10 giugno

Julia si sveglia tardi dopo la singolare festa di addio al nubilato con Tirso. E’ il giorno delle nozze e, con l’arrivo di sua madre, a Julia non resta altro da fare che prepararsi per la cerimonia. Tutto il paese è impaziente di vederla uscire di casa per recarsi in chiesa, e Sergio la aspetta all’altare, ma Julia sente che qualcosa non va. In Guinea, l’intervento di Carmen in difesa di Enoa suscita scandalo nella colonia e mette a rischio un affare molto importante per la fabbrica di suo padre. Francisco è su tutte le furie e Carmen decide di chiedergli scusa e riconciliarsi con lui. Lo raggiunge alla fabbrica, ma dovrà affrontare una dolorosa verità.

Un altro domani su Mediaset Play

E’ possibile vedere Un altro domani, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate saranno poi recuperabili sul sito. A questo link la pagina ufficiale della soap.