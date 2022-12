Il mondo del calcio torna protagonista di una serie tv, questa volta su Raidue e all’interno di un progetto che coinvolge anche altri Paesi europei. The Net – Gioco di Squadra è infatti la nuova serie tv italiana destinata alla seconda rete Rai che ci porta all’interno di un’immaginaria squadra di Serie A ora a rischio retrocessione. Ma cosa succede quando un club si trova così tanto in difficoltà? Questa serie tv prova a raccontarlo, senza dimenticarsi un po’ di ironia. Curiosi? Prendete la palla al balzo e continuate a leggere!

The Net – Gioco di squadra, puntate

Prima puntata, 20 dicembre 2022

Episodio 1

Il Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, ha fatto la storia raggiungendo la massima divisione partendo dalle categorie più basse, ma oggi di nuovo rischia la retrocessione. La famiglia Tessari, proprietaria del club in crisi, deve cercare di recuperare, evitando il tracollo finanziario. Vincenzo Tessari, il figlio del Presidente della squadra, è un imbranato irrecuperabile, ma anche un instancabile sognatore. Suo padre non crede minimamente in lui e per questo lo tiene ai margini della dirigenza della squadra. È un assiduo cocainomane e non è raro che venga fregato da gente più furba di lui. Come quando torna dal Camerun, dove Lucky, un intermediario locale, gli vende tre giovani giocatori scarsi, e gliene regala uno. L’unico ragazzo che Vincenzo non ha scelto, Kenneth, si rivela anche essere l’unico dotato di un certo talento. All’alba della partita che potrebbe determinare la retrocessione della squadra, l’aria è molto tesa. Vincenzo, invece, è allo stadio per tenere sotto controllo la situazione: pochi giorni prima della partita infatti, ha stretto un patto con un potente e misterioso individuo, Maurizio Corridoni. Il giovane, in cambio di un ruolo di potere nella dirigenza del Toscana, ha promesso di tradire suo padre, corrompendo alcuni giocatori per fare sì che perdano l’ultima partita. Retrocedendo, la squadra potrà essere venduta ad un prezzo stracciato e finire tra le mani di Corridoni. Non tutto, però, va come previsto.

Episodio 2

La partita del derby si avvicina e Corridoni è intenzionato a manipolare la tifoseria per mettere in crisi la squadra. Nonostante Vincenzo abbia mandato all’aria il suo precedente piano, viene coinvolto nuovamente, con la promessa di rispettare i termini pedissequamente. Assieme a lui vengono reclutati anche Renzaccio, un ex ultrà della squadra riciclatosi opinionista radiofonico e l’amato ex capitano della squadra, Gengis Khan. Per scatenare l’ira dei tifosi contro la squadra, Corridoni fa in modo che la società venga attaccata su due fronti: da un lato Renzaccio intervisterà in radio il Mister, mettendo in crisi la sua credibilità. Dall’altro, durante una trasmissione televisiva calcistica, Vincenzo dovrà assecondare le insinuazioni del conduttore e di Gengis Khan, che metteranno in discussione l’efficacia dell’entrata dei nuovi soci cinesi all’interno della dirigenza. La trasmissione televisiva, però, prende una piega inaspettata. In una conferenza stampa, intanto, Zhang Bo annuncia il progetto di un nuovo stadio, l’arrivo di un talentuoso giocatore dalla Cina, e la creazione di un canale tematico, che vorrebbe far gestire a Vincenzo. Il giorno della partita del derby, è nuovamente Vincenzo a salvare la situazione.

The Net – Gioco di squadra, quando va in onda?

La serie tv viene trasmessa da Raidue nel periodo delle festività natalizie: il debutto è infatti previsto per martedì 20 dicembre 2022, alle 21:20.

The Net – Gioco di squadra, la trama

Il Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, ha fatto la storia raggiungendo la massima divisione calcistica partendo dalle categorie più basse. Oggi, però, la squadra è nei guai: il tracollo finanziario e la paura di retrocedere si stanno trasformando sempre più in una terribile certezza.

La famiglia Tessari, proprietaria del club in crisi, è costretta a cedere la metà della società per riuscire a salvarla. Il nuovo partner scelto dal Presidente (Massimo Ghini) è un imprenditore cinese: un uomo ricco e autorevole che vede nell’operazione finanziaria un’occasione per sfruttare Firenze come brand. La cessione della società non viene apprezzata da una potente ed influente eminenza del calcio, Maurizio Corridoni (Gaetano Bruno), che sia per l’affetto che prova per la squadra che per i suoi interessi personali, è disposto a tutto pur di conquistare il club calcistico.

Vincenzo Tessari (Alberto Paradossi), l’imbranato figlio del Presidente, dovrà darsi da fare se vuole conquistare un posto da manager nel mondo del calcio che conta e dimostrare a suo padre di esserne degno. Non realizza che sta iniziando una battaglia contro un potente nemico come Corridoni, ma soprattutto che dovrà passare attraverso scandali aziendali, prove amorose e drammi familiari per riuscire a realizzarsi.

The Net – Gioco di squadra, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie tv sono sei, ciascuna della durata di circa 50 minuti e suddivise in tre prime serate da due episodi, in onda per tre settimane. The Net – Gioco di squadra va in onda martedì 20 e 27 dicembre 2022 e martedì 3 gennaio 2023.

The Net – Gioco di squadra, il cast

Il giovane protagonista della serie, Vincenzo, è interpretato da Alberto Paradossi, al suo primo ruolo centrale in una serie tv, anche se in passato lo abbiamo visto in altre serie come Studio Battaglia, Guida astrologica per cuori infranti, Romanzo famigliare e Permette? Alberto Sordi.

Da citare anche la presenza di attori noti ai set delle fiction, come Gaetano Bruno (comparso in Doc-Nelle tue mani, Il cacciatore e nella quarta stagione di Fargo), Massimo Ghini (Vivi e lascia vivere, Studio Battaglia, The New Pope), Massimo Wertmuller (Mina Settembre, Fuoriclasse, Noi-La serie), Beatrice Arnera (Un Passo dal Cielo, Odio il Natale), Orso Maria Guerrini (La Piovra, Incantesimo) e Maurizio Mattioli (I Cesaroni, Immaturi-La serie, Come un delfino e Piper).

Alberto Paradossi è Vincenzo Tessari, figlio del presidente del Toscana Football Club, che punta ad un posto da manager nella società;

Massimo Ghini è il Presidente Tessari, padre di Vincenzo, artefice della scalata del Toscana Football Club dalle categorie più basse alla massima divisione,

Gaetano Bruno è Maurizio Corridori, potente eminenza del calcio, che trama nell’ombra per il fallimento del Toscana Footbal Club, per poterlo acquisire;

Maurizio Mattioli è il Mister, l’allenatore della squadra, che non è mai andato in retrocessione;

Raymond Thiry è Jean Leco, presidente della WFA;

Galatea Ranzi è Angela Tessari, moglie del Presidente;

Orso Maria Guerrini è il Patriarca, padre del Presidente;

Massimo Wertmuller è Frate Mario, fedele braccio destro di Corridoni, che vive in un convento;

Beatrice Arnera è Miriam Martelli, giornalista inviata sul campo;

Kenneth N’Doram è Kenneth N’Doram, calciatore di talento ma con bassa autostima;

Yoon C. Joyce è Zhang Bo, figlio dell’investitore cinese Lei Bo.

The Net – Gioco di squadra, registi e sceneggiatori

La regia dei primi tre episodi è di Volfango De Biasi (Crazy for Football), mentre quella dei restanti tre è di Lorenzo Sportiello (Non Uccidere, Summertime). La serie (ed il progetto che vi è dietro) è stata creata da Matthias Hartmann e Plinio Bachmann, che hanno anche scritto il soggetto di serie con Luca Manzi (Boris), Daniele Rielli, Gianluca Leoncini (Masantonio-Sezione scomparsi) e Valerio Cilio (Christian). Leoncini e Cilio hanno anche scritto la sceneggiatura. A produrre Cross Productions e Netz GmbH.

The Net – Gioco di squadra, dov’è stato girato?

La location principale della serie tv è la Toscana, dove il set ha girato a Pienza e nel centro storico di Firenze. Alcune scene, però sono state girate anche in Germania. Le riprese sono avvenute tra marzo e giugno del 2022.

Il progetto internazionale dietro The Net

La serie fa parte di una trilogia di produzioni ambientate tra Italia, Austria e Germania. Ogni capitolo racconta una storia diversa ed è fruibile in maniera indipendente rispetto agli altri, ma tutti sono accomunati dallo stesso tema, il calcio, e dalla volontà di raccontarlo in maniera originale ed esclusiva.

Oltre alla tematica comune infatti, all’interno delle serie vi sono alcuni personaggi chiave che compaiono in tutte le serie, le attraversano trasversalmente e le uniscono in un’unica grande storia. La serie italiana The Net – Gioco di Squadra, la serie austriaca The Net – Prometheus e la serie tedesca The Net – Promised Land raccontano i retroscena dell’industria proprio a cavallo dello svolgimento dei Mondiali di Calcio in Qatar.

The Net – Gioco di squadra su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda televisiva su Raidue, è possibile vedere The Net – Gioco di squadra anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

