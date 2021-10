Una comedy sentimentale italiana su Netflix? Se è quello che state cercando, avete trovato pane per i vostri denti: Guida astrologica per cuori infranti è la nuova serie tv made in Italy che Netflix si prepara a proporre ai propri abbonati ad ottobre 2021. Per seguirla, non serve essere di un segno zodiacale specifico: ma per sapere di cosa parla, dovete solo proseguire nella lettura!

Guida astrologica per cuori infranti, quando esce?

Netflix, dopo aver annunciato a febbraio 2021 l'inizio delle riprese, ha anche comunicato la data di uscita della sua nuova serie tv italiana, che debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile il 27 ottobre 2021, quando saranno online tutti e sei gli episodi della prima stagione.

Guida astrologica per cuori infranti, trama

Alice Bassi (Claudia Gusmano) lavora come assistente di produzione per Dora Tv, un piccolo network televisivo. Le sue possibilità di fare carriera sono poche, nonostante spesso sia la più competente della stanza. A questo si aggiunga che Carlo Barresi (Alberto Paradossi), il suo ex, non solo sta per sposarsi, ma sta anche per diventare padre.

Per Alice, insomma, non è un bel periodo: poche prospettive lavorative e sentimentali la mettono giù di morale. L’arrivo nel network di Davide Sardi (Michele Rosiello), direttore creativo con il compito di verificare la produttività del team, scombussola le carte in tavola: Davide vede infatti il lato più giocoso di Alice, grazie anche ad una serie di fraintendimenti.

Come se non bastasse, Alice stringe amicizia con Tio (Lorenzo Adorni), giovane attore della soap di punta della rete ed appassionato di astrologia. Tio diventa non solo la guida astrologica personale di Alice, ma anche il protagonista della sua nuova idea: realizzare un programma tv sulle stelle condotto da lui. Un modo per dimostrare quanto vale sul lavoro e, perché no, farsi notare da Davide.

Guida astrologica per cuori infranti, gli attori del cast

A guidare il cast della serie troviamo Claudia Gusmano, già vista in tv ne L’Allieva. Al suo fianco, Michele Rosiello, co-protagonista delle prime due stagioni de L’Isola di Pietro, ma visto anche ne La Compagnia del Cigno e Mina Settembre.

Lorenzo Adorni, invece, ha recitato ne Il Silenzio dell’Acqua e Bella da morire, ma anche nel film “Maschile singolare”. Tra gli altri attori del cast, da citare la presenza di Fausto Sciarappa (Enrico), Emanuele Grimalda (Marlin), Francesco Arca (Alejandro), Maria Amelia Monti (Ada) e Bebo Storti (Guido).

Il cast completo di Guida astrologia per cuori infranti:

Claudia Gusmano è Alice Bassi

Lorenzo Adorni è Tio Falcetti

Michele Rosiello è Davide Sardi

Alberto Paradossi è Carlo Barresi

Lucrezia Bertini è Cristina Chioatto

Fausto Sciarappa è Enrico Crippa

Emanuele Grimalda è Marlin de Rose

Esther Elisha è Paola Costa

Francesco Arca è Alejandro

Alberto Boubakar Malanchino è Andrea Magni

Giancarlo Ratti è Giordano Bodrato

Maria Amelia Monti è Ada Bassi

Bebo Storti è Giudo Bassi

Euridice Axen é Barbara Buchneim

Guida astrologica per cuori infranti, regia e sceneggiatura

La serie è stata scritta da Bindu de Stoppani -anche creatrice- e Fabrizio Cestaro (I Cesaroni). Alla regia la stessa Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi. A produrre Italian International Film-Gruppo Lucisano. “Mi sono innamorata di questa serie perché credo che possa far sognare. Universale, fresca, che risponde al desiderio del pubblico in questi tempi”, ha detto la produttrice Paola Lucisano. “Lavorare con Netflix è stato molto stimolante: un confronto serrato sul piano editoriale e una modalità industriale con una visione internazionale”.

Guida astrologica per cuori infranti, dove è stato girato?

La serie è stata girata nella primavera 2021 a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Guida astrologica per cuori infranti, il libro

La serie tv è tratta dall’omonimo libro del 2015 scritto da Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord. Zucca, laureata in letteratura inglese, è anche traduttrice: sono sue le traduzioni di “Cinquanta sfumature di nero”, di E.L. James, e dei primi due capitoli della trilogia “Crossfire” di Sylvia Day. Il libro da cui è tratta la serie è stato tradotto in 15 Paesi.

Guida astrologica per cuori infranti, dove vederlo?

Sarà possibile vedere la serie tv in esclusiva su Netflix, che caricherà tutti e sei gli episodi disponibili, anche sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Guida astrologica per cuori infranti, il trailer