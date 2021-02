Proseguono gli investimenti in Italia di Netflix con la piattaforma di streaming che annuncia l’avvio delle riprese della serie tv Guida Astrologica per Cuori Infranti, una commedia sentimentale tratta dall’omonimo libro di Silvia Zucca. Come nel caso di Fedeltà, annunciato nelle scorse settimane, anche questo nuovo progetto è quindi tratto da un romanzo di successo.

A produrre la serie tv per Netflix c’è Italian International Film – Gruppo Lucisano, lo sviluppo creativo della serie è invece affidato a Bindu de Stoppani (Cercando Camille, Jump) che sta scrivendo la sceneggiatura con Fabrizio Cestaro (I Cesaroni) e sarà alla regia degli episodi insieme a Michela Andreozzi (9 Lune e mezza). Le riprese sono attualmente in corso a Torino e si svolgeranno tutte nel capoluogo piemontese grazie anche alla collaborazione Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Al centro della serie tv, che arriverà prossimamente su Netflix in Italia e in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, c’è Alice Bassi una trentenne single e bistrattata sul lavoro la cui vita cambia con l’incontro con Tio che diventerà la sua personale Guida Astrologica per Cuori Infranti. Tra incontri surreali e momenti tragicomici il romanzo parte dall’esperienza dell’autrice, Silvia Zucca, che per diversi anni, come la sua Alice, ha lavorato in una piccola tv locale.

Alice Bassi è single ma non per scelta, come si legge nella sinossi diffusa da Netflix, e lavora come assistente di produzione per una piccola tv locale. Non ha davanti a se prospettive di carriera nonostante sia, il più delle volte, la più competente nella stanza. In questa fase così incerta della sua vita, scopre che Carlo si sta per sposare e ha anche avuto un bambino. A lavoro intanto è stato assunto Davide misterioso e affascinante nuovo direttore creativo che ha il compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice sta però per cambiare quando incontra Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

I tre protagonisti della serie tv sono Claudia Gusmano (L’Allieva) che sarà Alice, Lorenzo Adorni (Il Cacciatore) vestirà i panni di Tio mentre l’affascinante Davide sarà Michele Rosiello (L’isola di Pietro, Mina Settembre). Guida Astrologica per Cuori Infranti si va così ad aggiungere alle nuove serie tv Netflix italiane in produzione da Luna Park a La vita bugiarda degli adulti dal romanzo di Elena Ferrante.