Racconto di una Notte, anticipazioni 11 giugno 2026: Canfeza dice basta e scappa, poi scatta la rissa e finisce malissimo

Altro che luna di miele e petali di rosa. Se pensavate che il doppio sì, prima religioso e poi civile, avrebbe finalmente portato un po’ di pace tra Mahir e Canfeza, le anticipazioni della puntata di Racconto di una Notte in onda l’11 giugno 2026 alle 15:40 su Canale 5 vi faranno ricredere drasticamente. La fede al dito c’è, ma la felicità è decisamente svanita nel nulla.

Il clima tra i novelli sposi è diventato così gelido che persino Mahir, parlando a cuore aperto con Salih, ha dovuto gettare la spugna: il loro legame è cambiato in modo irrimediabile e un ritorno alla normalità sembra ormai un miraggio lontano.

La bomba esplode e cambia tutto

La bomba, però, esploderà durante una serata che si preannuncia a dir poco movimentata. Tutto ha inizio in un ristorante, dove Canfeza si scontra duramente con Inci. Furiosa e con i nervi a fior di pelle, la ragazza pianta in asso tutti e abbandona il locale.

Mahir non ci sta e la segue fuori, dando vita a un faccia a faccia ad altissima tensione. Messi da parte i convenevoli, Canfeza vuoterà il sacco e confesserà al marito di non riuscire più a tollerare il suo atteggiamento: quel mix di freddezza e ostilità sprezzante la sta logorando.

Dal canto suo, Mahir si ritrova in un vicolo cieco: il sentimento per la moglie è ancora fortissimo, ma l’orgoglio e i vecchi attriti gli impediscono di tornare a essere l’uomo premuroso di un tempo.

Come se non bastasse il dramma coniugale dei protagonisti, la puntata si accenderà anche su un altro fronte, decisamente più pericoloso. Riflettori puntati su Sevde, impegnata in un fitto colloquio con Efsane. Quest’ultima, una giovane rimasta orfana, deciderà di aprirsi e raccontare il drammatico percorso che l’ha costretta, per pura sopravvivenza, a lavorare in un locale notturno.

Una confidenza intima che, purtroppo, si trasformerà in un incubo geometrico. Per difendere la ragazza, la situazione precipiterà nel giro di pochi istanti: dalle parole si passerà ai fatti e nel locale scoppierà una violenta rissa da saloon.

Ad avere la peggio, ironia della sorte, saranno proprio Sevde e Ferman, che si ritroveranno coinvolti fino al collo e finiranno dritti nei guai con la giustizia. Le manette sono davvero vicine? Per scoprirlo, non resta che sintonizzarsi su Canale 5.