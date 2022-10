Il 9 novembre 2022 non è poi così lontano: l’attesa per The Crown 5, la penultima stagione (il progetto ne conta sei, ma mai dire mai) della saga di Peter Morgan che racconta la vita della Regina Elisabetta II e della sua famiglia, sta quindi terminando. E iniziamo ad avere sempre più dettagli, a cominciare dalla trama e dalle prime foto (che potete vedere qui sotto).

Netflix ha infatti rilasciato la prima sinossi ufficiale della serie che, dopo voci che si sono rincorse negli ultimi due anni (la quarta stagione è uscita nell’autunno 2020), ci fornisce un quadro più chiaro di cosa sarà raccontato in questi dieci nuovi episodi:

“Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa. Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).”

Le foto di The Crown 5, su Netflix Guarda le altre 3 fotografie → Questa stagione risentirà inevitabilmente degli ultimi eventi reali: la morte della Regina Elisabetta, avvenuta l’8 settembre scorso, ha riacceso l’attenzione sulla famiglia reale, tanto che The Crown è tornata nella Top Ten delle serie più viste sulla piattaforma sia a livello globale che in Italia.

Per questo, The Crown 5 sarà ancora di più sotto i riflettori una volta distribuito, ma non solo: la quinta stagione segnerà l’ultimo cambio del cast della serie, che in questi anni ha seguito la crescita dei personaggi sostituendone gli interpreti ogni due stagioni. Troveremo, così, Imelda Staunton nei panni della Regina: “Il bello, e spero di non dimostrare che si sbagliavano, è che le persone hanno detto: ‘Non vedo l’ora di vederla interpretare la regina’. Quindi, speriamo solo che funzioni per loro, perché ormai l’ho fatto. Non posso farci niente adesso!”, sono le sue parole, ironiche ma non troppo. Staunton eredita un ruolo che in passato è stato interpretato da due attrici, Clare Foy ed Olivia Colman, che ha regalato loro tanto ma che ha richiesto anche un grande impegno da parte loro. Quindi sì, la curiosità di vedere nei panni della Regina è tanta.

Serie Tv The Crown, si gira la morte di Lady Diana E vista l’evoluzione di quanto accaduto nel Regno Unito, sarà curioso vedere anche Dominic West nei panni del Principe Carlo, ora Re Carlo III. “Penso che la gente capisca, essendo il cast cambiato ogni due stagioni, che questa non è un’imitazione. Questa è l’evocazione di un personaggio”, ha detto l’attore. “Questa serie vive nelle conversazioni immaginarie delle vite private dei protagonista, “penso che sia per questo che riceve molte critiche. Come possiamo sapere di cosa parlano nella loro vita privata? La risposta, ovviamente, è che non lo sappiamo, ma abbiamo uno scrittore incredibile, un drammaturgo, che immagina sulla base di una ricerca esauriente, e questo fa davvero parte del fascino della serie”.

L’altra parte attesissima è quella di Diana, che dopo averci incantato nella quarta stagione con l’interpretazione di Emma Corrin, ora avrà il volto di Elizabeth Debicki, in quella che sarà la stagione più drammatica per la Principessa del Galles. Debicki ricorda che “negli anni ’90, tutto iniziava a essere filmato, nascevano i ciclo di notizie di 24 ore, quindi abbiamo un’incredibile quantità di contenuti a cui abbiamo accesso. Diana era la persona più fotografata al mondo in quel momento. Come attrice, apri il portale e questo enorme tsunami di informazioni arriva verso di te. Ci ho nuotato felicemente”.

Netflix The Crown 6, gli interpreti di William e Kate al loro debutto assoluto (e meglio così) Olivia Williams, invece, eredita il ruolo di Camilla Parker Bowles, colei che oggi è diventata Regina Consorte. “Una delle grandi cose di The Crown è che possiamo vedere quei momenti intimi immaginari, che forse ci danno una prospettiva migliore su qualcuno che abbiamo giudicato”, commenta l’attrice, aggiungendo che secondo lei “Charles e Camilla sembrano avere un sano senso dell’umorismo su quella che a volte deve essere una situazione insopportabile. E questa è la cosa che voglio mostrare di più”.

L’evoluzione del cast si contrappone alla solida presenza dei personaggi stagione dopo stagione: The Crown è un caso più unico che raro, una serie tv che è anche un progetto che ha dimostrato di essere stato studiato nei dettagli per poter essere portato a termine.