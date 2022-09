Che la vita della Regina Elisabetta II fosse ricca di episodi, momenti drammatici ed altri più leggeri, ormai ci è stato ripetuto più e più volte. Lo sapevamo quando era in vita, ci è stato ricordato subito dopo la notizia della sua morte, avvenuta l’8 settembre scorso. E la serie tv che più di tutte (anche perché l’unica nel farlo) può dimostrarcelo è, ovviamente, The Crown.

Con la notizia della scomparsa della Regina, la serie tv di Peter Morgan si è ritrovata al centro dell’attenzione o, meglio, della curiosità di chi voleva ricordarsi cosa avesse vissuto Elisabetta durante le sua lunga vita senza attingere al documentario di turno o alle lunghe dirette protagoniste anche dei palinsesti italiani.

Serie Tv The Crown: che impatto avrà la morte di Elisabetta II sulla serie di Netflix? Durante la settimana scorsa, dal 5 all’11 settembre 2022, The Crown è tornata infatti nella Top Ten Globale delle serie tv più viste su Netflix. Con 17 milioni e 570mila ore visualizzate, la serie inglese ha raggiunto la settima posizione. Un risultato non da poco, per due motivi: il primo è che la visione è stata spinta da un fatto realmente accaduto e non dal lancio di nuovi episodi che -come spesso accade- spinge gli abbonati a fare un “recap”, ovvero a rivedersi le puntate passate per rinfrescarsi la memoria. Il secondo è che considerata la notizia della morte della Regina, avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì, la serie tv ha saputo scalare la classifica settimanale in due giorni e mezzo, entrando nella Top Ten molto velocemente.

E siamo certi che vi è rimasta anche nella settimana che si sta per concludere, magari scalando nuove posizioni in classifica: i numeri saranno comunicati solo la prossima settimana, ma basta vedere come The Crown sia tornata ad essere vista anche in Italia per farci un’idea.

La settima posizione che abbiamo citato poco fa riguarda, come detto, tutti i Paesi in cui Netflix è presente. Nel nostro, sempre nel periodo 5-11 settembre, ha raggiunto la sesta posizione. Ma che sia destinata a salire lo si capisce se guardiamo la Top Ten quotidiana, quella che ci viene proposta sulla homepage di Netflix ogni giorni: The Crown è da tempo fissa in seconda posizione.

Un risultato non da poco per una serie che, lo ripetiamo, non ha proposto nuovi episodi: la quarta stagione, l’ultima distribuita, risale al 2020, quindi è stata già ampiamente assimilata dai fedelissimi, mentre la quinta debutterà a novembre.