Il conto alla rovescia per The Crown 6 è ufficialmente cominciato. Se Netflix ha ormai da tempo annunciato le date di distribuzione dell’ultima stagione di una delle sue serie tv più acclamate (il 16 novembre la prima parte, il 14 dicembre la seconda), solo ora ha rilasciato il trailer dei primi quattro episodi, quelli che saranno appunti disponibile a novembre sulla piattaforma.

Il trailer di The Crown 6 è tutto su Diana

Com’era inevitabile, il trailer con cui Netflix presenta le prime immagini della stagione finale è tutto concentrato su Lady Diana (interpretata da Elizabeth Debicki) e sulla fase che ha preceduto la sua tragica morte, avvenuta il 31 agosto 1997.

La prima parte di stagione racconterà la prima estate da coppia divorziata del Principe Carlo (Dominic West) e della Principessa Diana, che ha delle conseguenze anche sui figli. Diana, nel sud della Francia, viene corteggiata dai Fayed, che offrono ai giovani principi una vacanza all’insegna di yacht di lusso, videogiochi e serate di cinema. Carlo, invece, si attiene alla tradizione a Balmoral. La stampa enfatizza i confronti tra i due, complici gli insistenti paparazzi e alcuni membri dello staff della stampa reale.

Mentre la vita sullo yacht e la costante attenzione dei media perdono il loro fascino, Diana desidera tornare a vedere i suoi figli, che sono tornati a Balmoral. Una deviazione a Parigi porta la situazione al culmine, sullo sfondo di un intenso e aggressivo accanimento mediatico.

Dopo la notizia dell’incidente automobilistico mortale di Diana e Dodi (Khalid Abdalla), una forte ondata di dolore pubblico coglie la Regina Elisabetta (Imelda Staunton) alla sprovvista. Con l’onda d’urto che risuona nel Palazzo, Al-Fayed (Salim Daw) sta anche elaborando la perdita del suo amato figlio. Sperando che la notizia riunisca lui e la famiglia reale nel dolore condiviso, si ritrova invece sempre più solo.

Un prequel di The Crown? Forse…

Nello stesso giorno in cui il trailer di The Crown 6 si svela, si è parlato della serie anche per un suo possibile prequel, che non è stato affatto escluso dal creatore Peter Morgan. Intervistato da Variety, Morgan ha ammesso di avere un’idea su una nuova serie che possa espandere l’universo narrativo della serie:

“In effetti ho un’idea, ma prima devo fare delle altre cose. E poi, perché ciò avvenga devono verificarsi una serie di circostanze”.

Morgan non ha rivelato l’ambientazione dell’eventuale prequel, ma ha confermato che, appunto, di prequel si tratterebbe, andando a raccontare un periodo storico antecedente il regno di Elisabetta II. Alcune voci, in passato, avevano ipotizzato una serie che raccontasse la fase dalla morte della Regina Vittoria nel 1901 fino agli eventi della prima stagione.

Netflix, ad ogni modo, si dice pronta a seguire Morgan qualsiasi idea abbia: “Ho assoluta fiducia in lui”, ha ammesso Ted Sarandos, “se lui crede che ci siano delle storie da raccontare, le esploreremmo sicuramente”.