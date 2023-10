“La Corona non è una scelta. È un dovere”: una frase che racchiude tutto il senso dell’operazione di The Crown, la cui stagione finale sta per debuttare su Netflix. La piattaforma, con una mossa mai fatta prima con la serie tv dedicata alla vita della Regina Elisabetta, ha deciso di dividere gli ultimi episodi in due parti: l’uscita di The Crown 6, quindi, ruoterà intorno a due date.

Quando uscirà The Crown 6?

The Crown 6, come detto, sarà suddiviso in due parti. La Parte 1, composta dai primi quattro episodi, sarà disponibile in streaming da giovedì 16 novembre 2023. Per vedere la Parte 2, con gli ultimi sei episodi di stagione (e della serie), bisognerà aspettare invece giovedì 14 dicembre.

L’ultima stagione della saga reale ideata e scritta da Peter Morgan uscirà dunque a poco più di un anno dal rilascio della quinta stagione, avvenuto nel novembre 2022. E dire che The Crown 6 aveva rischiato di non esserci: se nelle intenzioni di Morgan la serie si sarebbe dovuta sviluppare in sei stagioni, c’è stato un momento in cui si era deciso di chiudere dopo cinque. Una decisione su cui poi è stata fatta marcia indietro, tornando al piano originale di sei stagioni. Le riprese di The Crown 6 si sono tenute mentre il mondo apprendeva la notizia della scomparsa della Regina, motivo per cui la produzione andò in pausa in segno di rispetto.

Cosa aspettarsi da The Crown 6?

L’ultima stagione di The Crown racconterà gli eventi dei Windsor e della Regina tra il 1997 ed il 2005. La stagione si aprirà dunque con il tragico incidente in cui persero la vita Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi Fayed (Khalid Abdalla).

Seguendo buona parte del mandato di Tony Blair (Bertie Carvel), gli episodi racconteranno il tentativo del principe William (Rufus Kampa) di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre, mentre la monarchia deve cavalcare l’onda dell’opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d’Oro, la Regina (Imelda Staunton) riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo (Dominic West) e Camilla (Olivia Williams) e l’inizio di una nuova favola reale tra William e Kate (Meg Bellamy).

Il cast di The Crown 6

Sul fronte del cast, ritroveremo buona parte degli interpreti visti nella quinta stagione, a cominciare da Imelda Staunton nei panni della Regina. Presenti anche Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anna) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Bertie Carvel interpreta Tony Blair, mentre Salim Daw è Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla è Dodi Fayed.

Rufus Kampa e Fflyn Edwards interpretano rispettivamente William e Harry nei primi episodi, mentre nella Parte 2 ad interpretarli saranno rispettivamente Ed McVey e Luther Ford. Meg Bellamy è stata scelta per interpretare Meg Bellamy. McVey, Ford e Bellamy sono al loro debutto.

The Crown 6, il primo teaser

La frase con cui abbiamo aperto è presa dal teaser con cui Netflix ha accompagnato l’annuncio delle date di uscita delle due parti della sesta stagione (e che potete vedere in alto). La Regina sale le scale del suo Palazzo, mentre passa accanto alle foto che la ritraggono nel passato: un modo, questo, per rivedere le due interpreti della Regina nelle stagioni scorse, ovvero Claire Foy (stagioni 1 e 2) ed Olivia Colman (stagioni 3 e 4).