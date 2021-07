The Crown ha ufficialmente la sua nuova Regina Elisabetta II: Imelda Staunton fa capolino in uno scatto rilasciato da Netflix e pubblicato subito dalle principali testate d’Oltreoceano.

Capelli argentei nella consueta acconciatura che la accompagna da qualche decennio, immancabile borsetta all’avambraccio e abiti dal taglio inconfondibile, la Regina Elisabetta II di Imelda Staunton si prepara a essere protagonista della quinta e della sesta stagione di The Crown. Il racconto della Corona di Inghilterra diventato uno dei titoli cult a cavallo tra la fine dei ’10 e l’inizio dei ’20, tornerà su Netflix con le puntate inedite della quinta stagione solo nel 2022: proprio nelle ultime settimane sono iniziate le riprese della stagione che coprirà un arco di tempo che vedrà la Regina affrontare, tra le altre cose, il divorzio di Carlo e Diana e il suo Annus Horribilis, il 1992.

Imelda Staunton è la terza attrice ad assumere il ruolo della Regina Elisabetta II: prima di lei ci sono state Claire Foy, protagonista delle prime due stagioni, e Olivia Colman, splendida sovrana della terza e della quarta stagione.

Ora sul set di The Crown c’è un nuovo cast, alla sua ultima rotazione: al fianco della Staunton nel ruolo del Principe Filippo (scomparso appena qualche mese fa, alla soglia dei 100 anni) c’è Jonathan Pryce, mentre Lesley Manville è la principessa Margaret, Elizabeth Debicki subentra a Emma Corrin nel ruolo della principessa Diana e Dominic West debutta nel ruolo del principe Carlo. Sul fronte politico, Jonny Lee Miller interpreta John Major, primo ministro britannico seguito a Margaret Thatcher, meravigliosamente interpretata nella quarta stagione da Gillian Anderson.

C’è attesa, ovviamente, per vedere il nuovo cast in azione e per seguire un nuovo – per quanto già molto noto – capitolo delle vicende della Corona Britannica nella finzione ideata da Peter Morgan: ricordiamo, infatti, che per quanto la serie ripercorra in maniera filologica i fatti avvenuti sotto il regno di Elisabetta II non tutto quello che si vede e si ascolta nelle stanze di Buckingham Palace è reale o meglio realmente avvenuto. Ma vedremo come la serie affronterà gli scandali di Carlo e Diana, le interviste tv incrociate, il divorzio e a quanto pare anche la morte di Lady D.