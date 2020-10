The Crown recluta Dominic West direttamente da The Affair per interpretare il principe Carlo nella quinta stagione. A darne notizia è il Sun. La scelta a occhio appare ironica e coraggiosa. Coraggiosa perché dare a un sex symbol come West il ruolo di Charles Windsor potrebbe rivelarsi una sfida per il trucco. Ironica perché affidare al protagonista di The Affair un personaggio che ha segnato la storia della Corona col suo ‘triangolo’ trentennale ha un suo perché.

Scherzi a parte, il nome di Dominic West finisce per riempire una casella strategica per il cast della prossima stagione di The Crown, che vedrà il secondo cambio radicale di cast: la regina Elisabetta II sarà interpretata da Imelda Staunton, Jonathan Pryce sarà il principe Filippo, mentre Diana (dopo l’apparizione di Emma Corrin nella quarta) sarà interpretata da Elizabeth Debicki.

Intanto si avvicina il debutto della quarta stagione, che sarà rilasciata da Netflix il prossimo 15 novembre: come abbiamo avuto modo di vedere, la stagione ruoterà intorno a Lady Diana Spencer, che appena maggiorenne diventerà la Principessa del Galles con un matrimonio rimasto nella storia e che nella storia ci rimarrà anche per le trasformazioni profonde che provocherà, più o meno direttamente, nella famiglia reale britannica. Solo nella quinta stagione, si immagina, sarà ricostruito un altro momento più che iconico dello scorso secolo, i suoi funerali nell’Abbazia di Westminister dopo l’incidente mortale nel Tunnel dell’Alma a Parigi nel 1997.

Ma torniamo a Dominic West. Per l’attore britannico il ruolo in The Crown si annuncia come una sfida: non è facile ‘diventare’ Charles, e va detto che Josh O’Connor – che lo interpreta nella terza e nella quarta stagione – è riuscito finora nell’impresa di restituirne lo spirito. West è sicuramente più ‘connotato’ e anche più riconoscibile per il pubblico, non solo per The Affair, ma anche per 300 o I Miserabili. Ma la curiosità di vedere il Principe Carlo di Dominic West è tanta.