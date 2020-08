The Crown, Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana nella quinta e sesta stagione

Di Paolo Sutera lunedì 17 agosto 2020

Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana nella quinta e sesta stagione di The Crown, la serie tv di Netflix che però si prende una pausa prima di tornare sul set

E' nata a Parigi ma da piccola si è trasferita in Australia, ha 30 anni (ne compirà 31 il prossimo 24 agosto) ed alle spalle una carriera che le ha già permesso di farsi conoscere nel mondo del cinema. E' l'identikit di Elizabeth Debicki, l'attrice scelta nei giorni scorsi dalla produzione di The Crown per interpretare il difficile ruolo della Principessa Diana nella quinta e sesta stagione della serie tv di Netflix.

"Lo spirito, le parole e le azioni della Principessa Diana vivono nei cuori di tante persone", ha detto l'attrice. "E' un privilegio ed un onore per me unirmi a questa serie magistrale, che ha assolutamente presa dal primo episodio".

La Debicki, come detto, ha alle spalle un curriculum niente male per essere una giovane attrice: tra i ruoli che le hanno permesso di aprirsi la strada nel mondo del cinema c'è sicuramente quello di Jordan Baker ne "Il Grande Gatsby" di Baz Luhrmann, che le ha permesso di vincere l'Aacta Award (ovvero il massimo riconoscimento assegnato all'industria cinematografica e televisiva australiana) come Miglior attrice non protagonista.

Ha preso poi parte anche ad altri film, come "Operazione U.n.c.l.e.", "Everest", "Macbeth", "Guardiani della Galassia Vol. 2", ma sarà anche in "Tenet" di Christopher Nolan, prossimo -finalmente- all'uscita. Sul fronte serie tv, la Debicki ha preso parte ad alcuni show, come la miniserie The Night Manager e la serie australiana The Kettering Incident, in cui interpretava la protagonista.

The Crown sicuramente le regalerà ancora più popolarità, con uno dei ruoli più attesi dai fan della serie tv di Peter Morgan. L'attrice sarà la Principessa Diana nei suoi anni più adulti, fino ad arrivare inevitabilmente al suo tragico epilogo. Ma il personaggio sarà presente già dalla quarta stagione, in cui a rivestirne i panni sarà Emma Corrin.

A proposito delle prossime tre stagioni, la quarta è ormai pronta ad essere distribuita da Netflix entro la fine dell'anno. Per la quinta e la sesta, invece, bisognerà aspettare: la produzione ha annunciato di volersi prendere una pausa per organizzare al meglio il proprio lavoro: questo vuol dire che la quinta stagione arriverà solo nel 2022. Intanto, sono stati annunciati gli altri attori che faranno parte del cast di queste due stagioni: se sapevamo già che Imelda Staunton avrebbe interpretato Elisabetta II, a lei si sono aggiunti Lesley Manville (che sarà la Principessa Margherita) e Jonathan Pryce, a cui andrà il ruolo del Principe Filippo.