The Crown, Peter Morgan ci ripensa: avrà sei stagioni

Di Paolo Sutera giovedì 9 luglio 2020

Netflix annuncia che The Crown avrà sei stagioni, tornando così al piano originale della serie tv dedicata alla vita della Regina Elisabetta

Sei stagioni dovevano essere, e sei stagioni saranno. L'annuncio del gennaio scorso di Netflix che anticipava che The Crown, la serie pluripremiata con al centro la vita della Regina Elisabetta, si sarebbe concluso con la quinta stagione, è stato smentito dalla stessa piattaforma di streaming: The Crown avrà infatti sei stagioni.

Peter Morgan, creatore della serie tv, è così tornato sui suoi passi: The Crown, fin dal principio, era stato concepito come una serie tv da sei stagioni. Ad inizio anno l'annuncio del cambio di passo aveva un po' deluso i fan, ma l'annuncio delle ore scorse ripristina tutto a come doveva essere. "Parlando delle storyline della quinta stagione, è diventato presto chiaro che per fare giustizia alla ricchezza ed alla complessità del racconto saremmo dovuti tornare al piano originale di sei stagioni", ha dichiarato Morgan.

Sei stagioni di The Crown vuol dire anche una Regina differente ogni due stagioni: le prime due, lo sappiamo bene, hanno visto la protagonista interpretata dalla bravissima Claire Foy; la terza ha segnato il debutto dell'eccellente Olivia Colman, che sarà protagonista anche della quarta. La quinta e la sesta vedranno invece il passaggio di scettro e corona ad Imelda Staunton, che sarà affiancata da un cast tutto nuovo, in cui troveremo Lesley Manville nei panni della Principessa Margaret.

Inevitabile chiedersi se dietro questa decisione si celi una qualche intenzione di portare il racconto iniziato con i primi anni di regno di Sua Altezza Reale fino ai giorni nostri, magari buttando dentro la trama i recenti scandali legati a Meghan Markle ed al Principe Harry.

A chiarire subito che non sarà così è stato lo stesso Morgan: "Per essere chiari", ha detto, "la sesta stagione non ci porterà più vicino al presente, ma semplicemente ci permetterà di coprire lo stesso periodo, con maggiori dettagli". L'idea, in altre parole, è di far terminare il racconti ai primi anni Duemila.

La quarta stagione di The Crown è attualmente in produzione: Netflix la distribuirà probabilmente verso fine anno: le riprese si sono concluse poco prima dello scoppio della pandemia.