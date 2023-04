Anche le soap opera fanno il ponte della Festa della Liberazione: e così, Terra Amara, ormai onnipresente (considerato che va in onda anche di domenica) produzione turca trasmessa nel pomeriggio di Canale 5, nelle giornate di oggi e domani, lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023, non andrà in onda.

Il motivo lo avrete intuito: considerata la festività della Liberazione, la rete ammiraglia Mediaset (come già accaduto in passato) ha deciso di far riposare per due giorni la soap opera, così come Uomini e Donne. Due programmi del day time che, dunque, si fermano per due giorni.

Tv Festa della Liberazione, 25 aprile 2023 in tv: speciale Atlantide il 24 (e occhi puntati sulle istituzioni) Al loro posto Canale 5 ha deciso di mandare in onda le repliche delle prime due puntate di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno: un gancio perfetto per la terza puntata della serie, che andrà in onda dopodomani, mercoledì 26 aprile.

Il resto del pomeriggio di Canale 5 resta invece intatto: alle 13:40 appuntamento con Beautiful, alle 16:10 con Amici di Maria De Filippi, seguito dalla striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi (alle 16:40) e dall’appuntamento quotidiano con l’altra soap opera del pomeriggio, Un altro domani (alle 16:50). Quindi linea a Pomeriggio Cinque ed ad Avanti un altro.

Uno stop dunque programmato e pianificato, abbastanza normale per quanto riguarda Uomini e Donne, un po’ meno per Terra Amara su cui, come detto, Canale 5 sta puntando non poco in questi mesi. Dopo il debutto nell’estate 2022, la soap turca è andata in pausa a fine estate ed inizio autunno, per poi tornare nella stessa fascia, non spostandosi più.

Da qualche settimana, inoltre, Terra Amara (recuperabile su Mediaset Infinity) è in onda anche la domenica pomeriggio, segno questo di una fiducia da parte della rete ad un prodotto che le sta garantendo ottimi ascolti. E chissà, come abbiamo già avuto occasione di scrivere, che il prossimo passo non sia la prima serata. Ma questa è un’altra storia.