Anche oggi, lunedì 24 aprile 2023, com’è accaduto venerdì scorso, Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5, non andrà in onda.

Al suo posto, a partire dalle ore 14:05, subito dopo Beautiful (di conseguenza, oggi non verrà trasmessa neanche la puntata di Terra Amara), andrà in onda la replica della prima puntata della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, trasmessa in prima visione lo scorso 12 aprile, in prima serata su Canale 5.

Non ci sono da segnalare ulteriori cambiamenti per quanto riguarda il palinsesto del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Dopo la replica di Luce dei tuoi occhi, andranno in onda, infatti, alle ore 16:10, la striscia pomeridiana di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi arrivato al sesto serale, andato in onda sabato scorso, e alle ore 16:40, la finestra dedicata a L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che tornerà in onda stasera con la seconda puntata della diciassettesima edizione. Subito dopo, andranno in onda regolarmente anche Un altro domani e Pomeriggio Cinque.

Tornando a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, quindi, approfitterà del ponte della Festa della Liberazione per osservare un ulteriore periodo di riposo, di conseguenza, non andrà in onda neanche domani, martedì 25 aprile. Il dating show tornerà regolarmente in onda con le nuove puntate a partire da mercoledì 26 aprile, come sempre alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: cosa succederà nelle nuove puntate

Le nuove puntate di Uomini e Donne sono state registrate sabato scorso.

Per quanto riguarda il Trono Classico, assisteremo ad un nuovo bacio tra la tronista Nicole e il corteggiatore Andrea e ad un chiarimento tra il tronista Luca e la corteggiatrice Alessandra.

Molto più movimentato, invece, sarà il Trono Over: nelle nuove puntate, infatti, vedremo una discussione che coinvolgerà Armando, Aurora e Riccardo, con i due cavalieri che arriveranno quasi alle mani. Tina Cipollari, invece, se la prenderà nuovamente con Elio.