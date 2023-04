Oggi, sabato 22 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 26 aprile.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole è uscita in esterna con Andrea: tra i due, c’è stato un bacio appassionato. Durante la trasmissione dell’esterna, Carlo ha deciso di andarsene ma, in un secondo momento, il corteggiatore è rientrato in studio, chiarendosi con la tronista. Gianni Sperti ha trovato la reazione di Carlo poco spontanea.

Luca, invece, è uscito in esterna con Alessandra: i due hanno chiarito le loro recenti incomprensioni.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita con un nuovo cavaliere, dichiarando che ancora deve capire se le piace oppure no. Gemma, inoltre, ha dichiarato che Elio l’ha ricontattata nei giorni scorsi. Quest’ultimo ha confermato, affermando di averla richiamata solo in amicizia e, per questo motivo, Elio è stato criticato in studio. Elio è stato attaccato (soprattutto da Tina Cipollari) anche per il fatto di aver chiesto a Paola di riprendere la loro frequentazione.

Armando e Aurora, invece, hanno nuovamente discusso. In questo caso, si è parlato di Lucrezia, corteggiatrice del Trono Classico che Armando provò a corteggiare due anni fa, durante il trono di Gianluca De Matteis. Aurora, infatti, ha mandato un messaggio privato a Lucrezia, chiedendole se abbia frequentato Armando fuori dalla trasmissione. Lucrezia, quindi, ha avvertito Armando e lui si è arrabbiato. Armando ha dichiarato che Aurora avrebbe contattato più ex dame frequentate da Armando con questo intento.

Nella discussione, si è inserito anche Riccardo. Armando e Riccardo si sono avvicinati pericolosamente, arrivando quasi alle mani, ma sono stati subito divisi. In studio, Lucrezia è stata contattata telefonicamente. La verità è che Aurora le ha semplicemente fatto una domanda, senza provare a convincerla a venire in studio per dichiarare il falso.

Aurora, inoltre, stava frequentando un cavaliere ma quest’ultimo ha chiuso la conoscenza.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.