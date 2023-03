Finita l’era de Il Segreto, per Canale 5 è cominciata la corsa ad una nuova serie che potesse intrattenere il pubblico del pomeriggio e soprattutto tenerlo incollato davanti allo schermo giorno dopo giorno. La ricerca, va detto, è durata molto poco: se la soap spagnola è finita nel 2021, un anno dopo ha debuttato Terra Amara, la nuova rivelazione del pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset, tanto da far già pensare ad una promozione in prima serata.

Cos’è Terra Amara?

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, facciamo un breve passato indietro: Terra Amara (titolo originale “Bir Zamanlar Çukurova”) è ambientata in Turchia, tra Istanbul e la pianura di Çukurova (in provincia di Adana) negli anni Settanta. Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) scappano dalla città dopo che lui ha ucciso il fratellastro, che voleva vendere la ragazza per ripagarsi i debiti del gioco d’azzardo. Il destino li porta a Çukurova, dove però non trovano a serenità che speravano, ma nuovi intrighi e ostacoli alla loro felicità.

In tutto, Atv -la rete turca che ha trasmesso la serie- ha mandato in onda quattro stagioni di Terra Amara, dal 2018 al 2022, per un totale di 141 episodi (da intendersi nella versione originale, in cui ciascun episodio ha una durata di 150 minuti circa).

Da serie estiva a colonna dell’autunno-inverno

Terra Amara ha debuttato su Canale 5 nel giugno 2022. Mediaset le ha insomma riservato uno spazio estivo, proprio per tastare il terreno e valutare la presa che la serie avrebbe potuto avere sul pubblico. I risultati sono stati incoraggianti da subito, tant’è che Canale 5 -finito di trasmettere Una Vita, giunto anch’esso a conclusione– ha riservato a Terra Amara l’importante slot delle 14:10-14:45, quello tra Beautiful e Uomini e Donne.

Misura del successo della serie, anche la scelta di mandarla in onda Terra Amara il sabato pomeriggio, con un’extended version dalle 14:30 alle 16:30, seguendo Beautiful e facendo da traino a Verissimo. E proprio il rotocalco condotto da Silvia Toffanin è pronto a consacrare definitivamente anche il cast di Terra Amara: nella puntata di sabato 11 marzo 2023 tra gli ospiti c’è infatti Uğur Güneş, interprete di Yılmaz.

Ma stando ad alcune foto circolate sui social, sembrerebbe che a Milano per registrare un’intervista sia giunta anche Melike İpek Yalova, che nella serie interpreta Müjgan. E potrebbe essere solo l’inizio di una serie di ospitate del cast di Terra Amara: d’altra parte, proprio Verissimo nel clou del successo de Il Segreto aveva riservato ampio spazio agli attori ed attrici protagonisti della soap.

Gli ascolti di Terra Amara

I numeri registrati dalla serie turca sono stati molto buoni fin dal suo debutto, l’estate scorsa. Basti pensare che già a luglio Terra Amara aveva superato il 20% di share e sfiorato i 2 milioni di telespettatori. Con l’avvicinarsi di settembre, poi, la serie ha visto accrescere i propri risultati.

Ecco perché è sembrata strana la decisione di Canale 5 di sospenderla con il via del palinsesto autunnale, una scelta che però era necessaria per permettere ad Una Vita di concludersi nel suo solito orario, senza stravolgere le abitudini dei telespettatori.

Al suo ritorno in tv a novembre, Terra Amara ha poi migliorato i propri risultati d’ascolto, assestandosi ormai su una media superiore ai 2,5 milioni di telespettatori e sopra il 20% di share, arrivando a sfondare anche i 3 milioni ed il 25% (cosa accaduta il 20 febbraio scorso).

La petizione per la prima serata

Alla luce di quanto scritto sopra, ecco perché sembra naturale chiedersi non tanto “se” Terra Amara sarà promosso in prima serata, ma “quando”. D’altra parte, altre soap del passato di Canale 5 -dalle già citate Il Segreto ed Una Vita, ma anche Daydreamer e Bitter Sweet– hanno compiuto questo salto: perché non dovrebbe farlo anche Terra Amara?

Mentre da Mediaset non giungono notizie a riguardo -ma è ancora presto: se mai avverrà la promozione, è probabile che sarà fatta a fine stagione, verso la tarda primavera o in estate, quando le prime serate saranno più libere dalle produzioni originali e dal calcio-, sui social i fan di Terra Amara continuano a far sentire la propria voce.

Su Change.org è addirittura nata una petizione, ad oggi firmata da circa 200 persone. Ma i numeri del successo di Terra Amara si misurano anche dai commenti durante la messa in onda su Twitter e dai follower della pagina Instagram dedicata alla serie, con 28mila follower.

Terra Amara in prima serata: sì o no?

Ok, ma mettere in prima serata Terra Amara può essere un vantaggio o uno svantaggio per la serie stessa? In termini di ascolti si potrebbe sicuramente pensare ad un vantaggio, con numeri garantiti praticamente a costo zero.

Ma così come avvenuto in passato, si ripeterebbe l’effetto spremitura del prodotto: Terra Amara va già in onda quasi tutti i giorni, e molto probabilmente sarà così anche durante l’estate. Aggiungere un appuntamento da minimo due ore in prima serata potrebbe allontanare quel pubblico che non riesce a stare in pari con gli episodi (è vero che sono tutti caricati su Mediaset Infinity, ma stiamo parlando della trasmissione televisiva) e creare paradossalmente una disaffezione al racconto.

Se guardiamo l’altro lato della medaglia, invece, la messa in onda in prima serata potrebbe avvicinare alla serie un nuovo pubblico e traghettarlo alla visione dell’appuntamento pomeridiano, che deve restare centrale nella programmazione e valorizzato.

Di Terra Amara ci sono ancora più di 400 episodi (versione italiana) da mandare in onda: un tesoretto per fidelizzare il pubblico del pomeriggio e consolidare un appuntamento che ha confermato la capacità di Canale 5 di individuare serie straniere capaci di conquistare i propri telespettatori.