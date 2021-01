Sembra una situazione pensata ad arte, eppure trattasi di semplice coincidenza. La settimana da poco cominciata, infatti, è -televisivamente parlando- all’insegna di Can Yaman. Per quei pochi che ancora non sanno di chi stiamo parlando, il suo nome è diventato ormai noto nel nostro Paese grazie prima a Bitter Sweet e poi a Daydreamer, le due serie turche in onda su Canale 5 e capaci (soprattutto la seconda) di raggiungere inaspettati risultati d’ascolto.

Così inaspettati che l’ammiraglia Mediaset, da giovedì prossimo, 7 gennaio 2021, manderà in onda proprio Daydreamer in prima serata. Niente male per una serie che aveva debuttato in estate e che, pian piano, ha accumulato sempre più appassionati. Già a settembre c’era stato un esperimento di messa in onda in prime time, ma allora era previsto un solo appuntamento speciale. Ora, invece, l’idea è quella di rendere Daydreamer una delle proposte serali della rete, in una serata non proprio facile, dal momento che Can Yaman, Demet Özdemir ed il resto del cast dovranno vedersela con i nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 6, su Raiuno.

Ma, come anticipato, non è l’unica novità che in questi giorni va a toccare l’attore turco: proprio oggi, 5 gennaio 2021, Can Yaman è tornato a Roma, per lavoro. L’attore sarà infatti il nuovo volto di De Cecco negli spot che si inizieranno a girare nei prossimi giorni e che andranno in onda da fine gennaio in tv ed anche sul web.

Yaman affiancherà Claudia Gerini, già da tempo volto della campagna pubblicitaria dell’azienda alimentare: i due saranno diretti da Ferzan Ozpetek, anche lui turco proprio come l’attore. I nuovi spot proseguiranno nel racconto dei segreti della pasta prodotta nello storico stabilimento di Fara San Martino ed in quello più moderno di Ortona (entrambi in provincia di Chieti).

Un cineasta pluripremiato, un’attrice molto amata dal pubblico, l’astro nascente internazionale del cinema e De Cecco… Posted by De Cecco on Tuesday, January 5, 2021

Gli spot, ideati dall’agenzia LoRo, saranno più di uno, ed oltre a toccare anche il tema della sana alimentazione avranno uno sguardo verso l’attuale e drammatica situazione in cui versano i ristoratori italiani. Uno degli spot che saranno realizzati, infatti, sarà girato all’interno di un ristorante, per esprimere il proprio sostegno a tutte quelle attività chiuse a causa della pandemia.

La carriera di Yaman sarà legata al nostro Paese anche in futuro: è notizia di un paio di settimane fa che sarà protagonista del remake di Sandokan, che sarà prodotto dalla Lux Vide in autunno: l’attore sarà il protagonista, mentre Luca Argentero vestirà i panni di Yanez, il suo braccio destro. Le riprese saranno effettuate in parte negli studi della casa di produzione a Formello ed in parte nei Caraibi ed in altre location. Non è ancora stato annunciato dove gli otto episodi andranno in onda.