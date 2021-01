“Non avrei mai pensato di arrivare alla sesta stagione, di solito alla terza scalpito e lascio, invece Che Dio Ci Aiuti mi piace farlo“. Così Elena Sofia Ricci ha lanciato Che Dio ci aiuti 6, al via su Rai1 a partire da giovedì prossimo, 7 gennaio, in prima serata:

C’è parecchio di me in Suor Angela e molto ho imparato anche io dal personaggio, come sempre accade. Sono molto aiutata dalla veste a farne di ogni, in tutti i sensi. Sia in senso comico, sia in senso spirituale. Sono molto grata a chi mi ha voluta per questo personaggio, che mi offre la possibilità di recitare più registri. Questo mi piace, mi piace cambiare. Fra tutti i personaggi che ho interpretato, infatti, Suor Angela è quello che cambia di più all’interno dello stesso progetto.

Per l’attrice si tratta di “un ritorno a casa” con le nuove puntate dove verranno riproposte le “dinamiche tipiche” della serie prodotta da Lux Vide. La protagonista dovrà fare i conti con il suo passato, come ha spiegato l’headwriter Umberto Gnoli:

La novità di questa stagione sarà il passato di Suor Angela, di cui racconteremo molto, il rapporto con il padre e con la famiglia; sarà una Suor Angela diversa, piena di dubbi e di paure. La metteremo in crisi anche questa volta.

Tra le new entry di Che Dio Ci Aiuti 6 c’è il personaggio di Erasmo, interpretato da Erasmo Genzini, un ragazzo sempre in lotta col mondo da sempre e che si sente abbandonato da tutti:

Il mio personaggio cerca risposte da anni, sulla madre e sul suo passato.

Altra novità è quella di Emiliano, lo psichiatra portato in scena da Pierpaolo Spollon:

Tutti mi hanno accolto bene, qualcuno ci ha messo un po’ di più, Elena Sofia Ricci è stata gentilissima, per alcune scene mi ha aiutato a capire le dinamiche di questa serie. Io ho un debole tremendo per Valeria Fabrizi, una donna meravigliosa che mantiene il lato della cazzara ma con eleganza. Sono privilegiato di essere entrato in un gruppo come questo.

Valeria Fabrizi, 84 anni, definita dalla Sofia Ricci una mamma oltre che una maestra di vita, ha ironicamente fatto notare che “non ci sono novità” per la sua Suor Costanza, che “è lì che aspetta sempre di sapere qualcosa, ma non sa mai niente“. Dopo aver confessato di voler interpretare “una commedia musicale come Angeli con la pistola“, perché “sarebbe il finale della mia carriera“.

Torna Diana Del Bufalo, confermata Francesca Chillemi, la cui Azzurra sorprenderà il pubblico. Parola di Gnoli, secondo cui non soltanto “è cresciuto il personaggio, ma è cresciuta anche l’attrice“.

Rispetto al futuro di Che Dio Ci Aiuti, Elena Sofia Ricci, che ha annunciato che quando riapriranno i teatri “dovrei fare La principessa della dolce ala della giovinezza” e che sta preparando da due anni una regia teatrale, non si è sbilanciata:

Ci sarà la settima stagione? Non lo so veramente, intanto la sesta non l’abbiamo ancora finita, perché c’è ancora da fare post produzione e doppiaggio o addirittura riprese non terminate. Quindi, intanto, finiamo questa.

Che Dio Ci Aiuti: cast artistico

Suor Angela Elena Sofia Ricci Azzurra Leonardi Francesca Chillemi Nicodemo Santopaolo Gianmarco Saurino Monica Giulietti Ginevra Alberti Emiliano Stiffi Erasmo Ferri Primo Rapetti Elisa Rapetti Carolina Edoardo Penelope Mattia Diana Del Bufalo Simonetta Columbu Pierpaolo Spollon Erasmo Genzini Luigi Diberti Irene Ferri Isabella Mottinelli Christian Monaldi Olimpia Noviello Damiano Cuccuru

e con la partecipazione di

Valeria Fabrizi

nel ruolo di Suor Costanza