Riprese in corso per Che Dio Ci Aiuti 6. La fiction della Lux Vide è stata tra le prime a tornare sul set a fine lockdown: troupe e cast sono rimasti bloccati per tutta la primavera (periodo designato inizialmente per mettersi al lavoro sulla sesta stagione), ma quest’estate ha recuperato, così come sta ancora facendo, per avere pronti i venti episodi che andranno in onda ad inizio 2021 su Raiuno.

Le novità di Che Dio Ci Aiuti 6

Come tutte le stagioni, anche per questa gli sceneggiatori Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi ed Umberto Gnoli hanno pensato ad una serie di cambiamenti che scombussolerà un po’ le vite dei protagonisti, in primis Suor Angela (Elena Sofia Ricci), affiancata ancora da Suor Costanza (Valeria Fabrizi), che cerca di rimandare la pensione, creando situazioni comiche e tenere al tempo stesso.

Complice il trasferimento ad Assisi, che quindi diventa la nuova location della sesta stagione, la protagonista dovrà confrontarsi con il proprio passato. Ad Assisi Suor Angela è cresciuta ed ha trovato la vocazione, ma ad Assisi vive anche suo padre Primo, con cui la donna non ha più rapporti da anni. Nei nuovi episodi Suor Angela dovrà affrontare una ferita ancora aperta.

Forse, però, la novità più importante riguarda Azzurra (Francesca Chillemi): alla fine della quinta stagione l’avevamo lasciata in cerca di risposte circa il suo futuro e la possibilità di accettare la Chiamata. Ora, la ritroviamo come novizia: Azzurra ha infatti accettato la vocazione e deciso di abbracciare pienamente la fede.

Anche per lei, però, non mancheranno gli ostacoli, rappresentati dall’arrivo della piccola Penelope, bambina che vive grazie al trapianto del cuore di Davide (Cesare Kristian Favoino), cosa che riaprirà in lei vecchie ferite.

Ritorni e nuovi ingressi nel cast

La novità riguarderanno anche i componenti del cast della sesta stagione: escono di scena, infatti, Cristiano Caccamo ed Arianna Montefiori, i cui Gabriele e Valentina si sono sposati alla fine della quinta stagione. Ritorna, invece, Diana Del Bufalo nei panni di Monica: alla fine della quarta stagione decideva di dare una seconda possibilità al marito che aveva fatto perdere le tracce.

Il suo ritorno non potrà non scombussolare la relazione tra Nico (Gianmarco Saurino), suo ex, e Ginevra (Simonetta Columbu), in procinto di sposarsi. Tra i nuovi personaggi, invece, vedremo Erasmo (Erasmo Genzini), teppistello che ha perso la fiducia in se stesso e che diventerà una delle “missioni” di Suor Angela e Pierpaolo Spollon in un ruolo che non è ancora stato rivelato.