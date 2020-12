Nuovo accordo strategico per StarzPlay che amplia la propria presenza in Italia con l’approdo all’interno di Vodafone Tv, con i contenuti della piattaforma di streaming, appendice europea del gruppo americano Starz, facilmente raggiungibili nel Vodafone Tv Box.

Per i clienti di Vodafone Tv tanti nuovi titoli tra cui scegliere per una maratona di serie tv o per una serata cinematografica. StarzPlay si aggiunge alla presenza di Prime Video, Netflix, NOW TV, DAZN, Infinity e CHILI, tutto con la GigaNetwork Fibra, alcuni anche con offerte promozionali dedicate disponibili sul sito www.voda.it/vtv, altri con abbonamenti separati e da aggiungere alla propria offerta mensile, come StarzPlay che ha un costo mensile di 4.99€.

Da oggi, 15 dicembre, StarzPlay con l’approdo della propria app su Vodafone Tv è disponibile in Italia come channel all’interno di Apple Tv, Rakuten Tv e di Amazon Prime Video, come applicazione indipendente su smartphone e tablet. Inoltre l’abbonamento attraverso Prime Video consente la visione dei contenuti StarzPlay anche su Sky Q con il recente accordo tra Sky e Amazon. Bisogna ricordare come non è possibile usare lo stesso abbonamento su più supporti, ciascun canale di StarzPlay è indipendente dall’altro quindi, per esempio, l’abbonato attraverso Rakuten non può inserire i suoi dati sull’app di StarzPlay e viceversa.

I clienti Vodafone hanno la possibilità di vedere migliaia di contenuti, dal cinema alle serie tv, dagli show di intrattenimento fino al meglio dello sport nazionale e internazionale, accessibili con la massima semplicità tramite un’unica interfaccia, inoltre con la funzione Ricerca Integrata il titolo scelto è reso disponibile in pochi istanti.

Cosa trovo su StarzPlay?

StarzPlay ha un catalogo ricco di contenuti, non solo i titoli della casa madre americana Starz che arrivano in contemporanea con gli USA come lo spinoff di Power, Book II Ghost o il documentario Seduced: Inside the NXIVM Cult, ma anche titoli acquisiti da StarzPlay come a gennaio The Stand la miniserie tratta da L’ombra dello scorpione di Stephen King o No Man’s Land, l’inglese Normal People. Inoltre è disponibile una selezione di film da catalogo.