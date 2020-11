Lo zapping si sposta in streaming. Da oggi, mercoledì 4 novembre Amazon lancia in Italia Amazon Prime Video Channels, la possibilità per gli iscritti di Prime Video di aggiungere al proprio abbonamento dei veri e propri canali di contenuti, arricchendo così ulteriormente il proprio abbonamento.

Il servizio Prime Video Channels è già presente da tempo negli Stati Uniti e in diversi altri paesi (come la Germania) e permette di aggiungere abbonamenti di altre piattaforme al mondo Prime Video come i canali AMC o lo streaming di HBO, Hulu e altri. Cliccando sulla voce “Canali” nella schermata iniziale di Prime Video, si accede ai diversi contenuti dei canali che è possibile aggiungere, a quel punto l’utente sarà chiamato a sottoscrivere l’abbonamento di quella piattaforma, ciascuno con costi diversi (il più basso costa 2,99€) e con periodi di prova gratuiti differenti fino a un massimo di 30 giorni.

Tra i canali attivabili già da ora al momento del lancio in Italia troviamo StarzPlay (già presente sia come app autonoma che attraverso Apple e Rakuten Tv), Infinity Selection, Juventus Tv, Noggin e altri ancora. Una volta attivato l’abbonamento i contenuti saranno disponibile attraverso l’app di Prime Video su tutte le piattaforme in cui è presente, da Smart Tv a Fire Stick dagli smartphone ai tablet e PC.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai clienti Prime una selezione ancora più incredibile con il lancio di Prime Video Channels in Italia” ha commentato Julian Monaghan direttore di Amazon Prime Viceo Channels in Europa, i contenuti delle varie piattaforme si aggiungono quindi a quelli di Amazon permettendo così di poter vedere It – Capitolo Due, serie tv come Normal People o Power Book II o i contenuti sportivi per i tifosi della Juventus. Amazon Prime Vido così diventa un Hub di contenuti diversi, sul modello di Sky Q per fare un esempio già presente in Italia o di TIMVision.

Non è così difficile immaginare un canale “Amazon Sport” per le partite di Champions League Live dal 2021 e chissà magari anche per la Serie A.

I canali di Prime Video Channels

Scopriamo ora insieme quali sono i canali disponibili al momento del lancio di Prime Video Channels: