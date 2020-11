Tra le novità che Amazon Prime Video metterà a disposizione dei propri abbonati per il mese di novembre 2020, sono tre quelle che stanno attirando ed attireranno la nostra attenzione. Innanzitutto, il 6 novembre è giorno di uscita di Ferro, l’atteso documentario dedicato a Tiziano Ferro annunciato da mesi.

Sul fronte serie tv, invece, da segnalare l’uscita di Alex Rider (il 12 novembre), nuova serie spionistica tratta dai libri di Anthony Horowitz, e Motherland: Fort Salem (il 20 novembre), ambientata in un mondo in cui le streghe vivono pacificamente grazie ad un accordo siglato tempo prima con il Governo americano.

Lindsey Vonn, campionessa dello sci, condurrà invece The Pack (il 20 novembre), serie originale che metterà alla prova il legame tra dodici concorrenti ed i loro amici a quattro zampe, in un’avventura in giro per il mondo. Tra le serie tv di acquisizione in arrivo, ricordiamo la quarta stagione di This Is Us (il 1° novembre), la settima stagione di Hawaii Five-0 (il 19 novembre) e tutte le stagioni della versione originale di MacGyver (il 15 novembre).

Le nuove serie tv e show originali su Prime Video a novembre 2020

6 novembre

El Presidente, prima stagione (versione sottotitolata e doppiata)

12 novembre

Alex Rider, prima stagione (versione sottotitolata e doppiata)

20 novembre

The Pack (versione sottotitolata)

Motherland: Fort Salem (versione sottotitolata e doppiata)

I nuovi film originali su Prime Video a novembre 2020

1° novembre

The Courier (versione sottotitolata e doppiata)

6 novembre

Ferro

18 novembre

Il talento del calabrone

23 novembre

The Force of Nature (versione sottotitolata e doppiata)

25 novembre

Uncle Frank (versione sottotitolata e doppiata)

Altre serie tv e film in arrivo su Prime Video a novembre 2020

© Nbc

1° novembre

This Is Us, quarta stagione (serie tv)

Damon Slayer, prima stagione (animazione)

Dick & Jane-Operazione furto (film)

Terminator (film)

2 novembre

S.W.A.T. (film)

5 novembre

xXx (film)

xXx: The Next Level

6 novembre

Stealth: arma suprema (film)

10 novembre

Boy Erased- Vite cancellate (film)

13 novembre

Widows-Eredità criminale (film)

15 novembre

MacGyver, stagioni 1-7 (serie tv)

16 novembre

Mi chiamo Francesco Totti (film)

19 novembre

Hawaii Five-0, settima stagione (serie tv)

23 novembre

Lupin III: Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa (animazione)

Lupin III: La bugia di Fujiko Mine

Lupin III: La tomba di Jigen Daisuke

27 novembre

Bohemian Rhapsody (film)

28 novembre

Piovono Polvette

29 novembre

Spiderman: Homecoming