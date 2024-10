Il mondo da incubo di Squid Game sta per tornare. La seconda stagione debutterà il 26 dicembre su Netflix in streaming in tutto il mondo. Intanto però la piattaforma ha portato la famosa e inquietante bambola, uno tra i simboli della serie insieme alle guardie anonime vestite di rosso, a Lucca per il Lucca Comics & Games 2024. Nei giorni della festa (fino al 3 novembre), gli appassionati potranno provare a sfidare la bambola giocando a 1, 2, 3…stella in piazza San Michele. Ma non solo perché Netflix ha allestito un padiglione dedicato a Squid Game in piazza Anfiteatro con uno store dove trovare gli oggetti caratteristici della serie che dalla Corea del Sud ha conquistato il mondo diventando la serie tv con il maggior numero di views di sempre (265.2 milioni nei primi 91 giorni con oltre 2 miliardi di ore di visualizzazioni).

Oltre alla seconda stagione in uscita il 26 dicembre, Squid Game è stata già rinnovata per una terza e ultima stagione, mentre negli USA sembra che David Fincher sia al lavoro per un adattamento americano.

Nella seconda stagione il giocatore 456 dopo la vittoria, ha rinunciato a trasferirsi negli Stati Uniti e torna con un piano in mente. Gi-hun decide di ripartecipare al gioco di sopravvivenza con nuovi partecipanti. Oltre a Gi-Hun (Lee Jung-jae) e il Front Man (Lee Byung-hun) tornerà anche il Reclutatore (Gon Yoo) mentre ci saranno nuovi personaggi interpretati da Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young.

Il regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, hanno incontrato i fan in questi giorni e presentano la nuova stagione durante una conferenza stampa in diretta anche in streaming su YouTube e Twitch dalle 14:00 di giovedì 31 ottobre e che seguiremo in live blogging.