Halloween sembra ancora lontano, ma forse è meglio iniziare ad organizzare un viaggio a Lucca, soprattutto se siete in spasmodica attesa di Squid Game 2: Netflix ha infatti annunciato che regista e protagonisti della serie sudcoreana che ad oggi resta la più vista di sempre della piattaforma saranno ospiti del Lucca Comics & Games il prossimo 31 ottobre 2024.

Squid Game 2 al Lucca Comics & Games, chi ci sarà?

Squid Game sarà tra gli eventi della prossima edizione del Lucca Comics & Games, che ogni anno attira numerosi appassionati di comic book e serie tv, complice anche la presenza sempre più frequente dei protagonisti delle produzioni più apprezzate dal pubblico.

Per quanto riguarda Squid Game 2, a Lucca ci saranno il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. I tre incontreranno i fan, risponderanno alle loro curiosità e sveleranno a tutto il mondo alcune novità dell’attesissima seconda stagione. E chissà che non sarà mostrata qualche immagine inedita.

Quando esce Squid Game 2?

La data di uscita della seconda stagione di Squid Game non è ancora nota, ma Netflix ha rivelato un dettaglio non da poco: i nuovi episodi saranno disponibili entro la fine del 2024, quindi poco più di tre anni dopo l’uscita della prima popolarissima stagione.

Squid Game 2, il cast e le prime immagini

Molto enigmatiche le prime immagini dei nuovi episodi diffuse, in cui si vede il protagonista Gi-hun (Lee Jung-jae) mentre prende una difficile decisione. Oltre a lui ed a Wi Ha-Jun (che tornerà ad interpretare il poliziotto sotto copertura Hwang Jun-ho, rivedremo Lee Byung-hun (Front Man) e Gong Yoo (il Reclutatore). Tra i nuovi interpreti, invece, Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young.

Sebbene nata come miniserie, Squid Game ha presto convinto Netflix ha ordinare una nuova stagione della storia ambientata in un misterioso luogo in cui dei concorrenti mettono in gioco la propria vita pur di portare a casa un montepremi milionario. La serie è diventata una delle più viste su Netflix a livello globale, con più di 1,65 miliardi di ore di visualizzazione da parte di più di 142 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni, raggiungendo il primo posto nella Top 10 di 94 Paesi.