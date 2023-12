A tre settimane dal debutto (con altrettante uscite, la prima con cinque episodi, la seconda con quattro e la terza con uno) Squid Game – La sfida ha decretato il suo vincitore. Nell’ultima puntata della prima stagione della competition series di Netflix ispirato alla popolarissima serie tv sudcoreana gli abbonati alla piattaforma possono finalmente scoprire chi e come è arrivato alla fine del gioco, portandosi a casa il montepremi record per un reality di 4,56 milioni di dollari (pari a poco più di 4,2 milioni di euro).

Chi ha vinto Squid Game – La sfida?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI STAGIONE DEL REALITY. NON PROSEGUITE SE NON VOLETE SCOPRIRE CHI HA VINTO-

Nell’episodio finale, intitolato “Un giorno fortunato” (proprio come il finale della prima stagione della serie tv), in gara sono rimasti in tre: Mei, giudice dell’immigrazione della Contea di Fairfax (Virginia); Sam, artista della Contea di Broward, in Florida e Phil, istruttore di immersioni subacquee, originario del Brasile ma residente ad Honolulu, nelle Hawaii.

Ai tre viene offerta una cena in abiti eleganti, proprio come nell’ottavo episodio di Squid Game. A fine pasto, al centro della tavolata vengono svelati tre pulsanti: se premuti, uno diventa verde e permette a chi lo ha toccato di andare direttamente in finale e di scegliere chi portare con sé; un altro diventa grigio e non comporta conseguenze e l’ultima diventa rosso, eliminando la persona che lo ha scelto.

Mei, consapevole del forte legame tra Sam e Phil, è la prima a premere il pulsante, che diventa grigio: per lei nessuna conseguenza. Il secondo a premere uno dei pulsanti è Sam, che sceglie quello che diventa rosso, autoeliminandosi. In finale, quindi, vanno Mei e Phil.

Il giorno successivo, i due vengono portati in un campo di sabbia dove appare il tracciato del vero squid game, quello della tradizione sudcoreana. Nessuna eliminazione all’ultimo colpo, però: a sorpresa, Mei e Phil dovranno battersi a “sasso, forbici, carta”.

Ogni turno, chi vincerà potrà scegliere una chiave tra le numerose all’interno di una teca: solo una apre una cassaforte che si trova dall’altra parte della stanza e dentro cui è contenuta la carta di crediti su cui è caricato il montepremi. Dopo varie manches, a trovare la chiave giusta è Mei, che si aggiudica la prima stagione di Squid Game – La sfida e si porta a casa 4,56 milioni di dollari.

Il successo di Squid Game – La sfida e il suo backstage

Le foto di Squid Game - La sfida, su Netflix Guarda le altre 17 fotografie → L’operazione voluta da Netflix ha funzionato: alla sua seconda settimana di disponibilità sulla piattaforma, gli episodi hanno ottenuto 11,4 milioni di visualizzazioni, per un totale di 85 milioni di ore viste, portando Squid Game – La sfida ad essere il prodotto in lingua inglese più visto della piattaforma a livello globale.

Oltre al finale di stagione, da mercoledì 6 dicembre 2023 su Netflix è disponibile anche un episodio speciale, dedicato al dietro le quinte della realizzazione del reality show e che svela trucchi, decisioni ed allestimento delle scenografie dei vari giochi e dei luoghi del reality, riprodotti seguendo il più possibile la serie tv.

Squid Game – La sfida 2 si farà: via ai casting

Squid Game: La sfida | Annuncio seconda stagione Attenzione giocatori, siete pronti per il prossimo gioco? Squid Game: La sfida tornerà per una seconda stagione! Se volete candidarvi come concorrenti 👉 squidgamecasting.com. Posted by Netflix on Wednesday, December 6, 2023

Il successo ha spinto Netflix, poche ore prima del rilascio dell’episodio finale, a rinnovare il reality per una seconda stagione. I casting, già aperti tramite il sito www.squidgamecasting.com, sono rivolti a chi ha almeno 21 anni ed ha un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Possono candidarsi uomini e donne provenienti da ogni angolo del mondo, ma che siano dotati di passaporto (le riprese avvengono nel Regno Unito) e che siano disposti a trascorrere almeno quattro settimane lontani da casa. Chissà se nella prossima stagione ci sarà anche un italiano, sulle orme di Lorenzo, concorrente della prima edizione che è diventato tra i protagonisti di alcune puntate.