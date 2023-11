Quando escono gli episodi finali di Squid Game – La sfida?

Se i primi cinque episodi del reality ispirato alla serie tv sudcoreana sono disponibili, per gli ultimi cinque e per scoprire il vincitore o vincitrice bisognerà aspettare

Da oggi, mercoledì 22 novembre 2023, su Netflix è disponibile Squid Game-La sfida, l’atteso reality show prodotto da piattaforma streaming ed ispirato alla popolarissima serie tv sudcoreana che due anni fa è diventata un vero e proprio fenomeno globale, tanto da conquistare il titolo di serie tv non in lingua inglese più vista di sempre della piattaforma.

Come funziona Squid Game – La sfida?

In Squid Game-La sfida 456 concorrenti provenienti da ogni angolo del mondo si sfidano in una serie di giochi (in gran parte ripresi proprio dalla serie tv, ma non mancano nuove prove) ad eliminazione all’interno di alcuni grandi set che ricreano quelli visti nella serie. Ritroviamo “Uno, due, tre, stella”, il gioco del biscotto dalgona e quello del percorso su lastre di vetro. Ma anche le novità della battaglia navale e dell’acchiappa pupazzi. Inoltre, tra una prova e l’altra i concorrenti devono partecipare a dei test che li costringono a prendere decisioni con inevitabili conseguenze sul resto del gruppo.

Il gruppo vive, nel corso del reality, all’interno di un dormitorio, stringendo alleanze ed elaborando strategie per poter vincere. Il montepremi, d’altra parte, è succulento: 4,56 milioni di dollari, la somma più alta mai messa in palio in un reality show. Una somma che cresce nel corso delle puntate, man mano che i concorrenti sono eliminati dal gioco. Da 456, quindi, i partecipati diventano sempre di meno, rendendo la sfida sempre più agguerrita. Ovviamente, a differenza della serie l’eliminazione non è fisica: ma per tutto il resto l’adrenalina e la tensione sono molto alte.

Quante sono le puntate di Squid Game – La sfida?

In tutto, gli episodi prodotti da Netflix sono dieci, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Netflix ha deciso però di distribuire gli episodi in più parti, motivo per cui mercoledì 22 novembre, data annunciata del debutto del reality, nel catalogo sono a disposizione solo i primi cinque episodi.

Quando escono gli episodi finali di Squid Game – La sfida?

Per vedere gli episodi rimanenti del reality e, soprattutto, scoprire chi ha vinto il montepremi di 4,56 milioni di dollari, bisogna dunque aspettare. Netflix ha deciso di dividere la serie in tre parti. La prima, composta da cinque episodi, è uscita il 22 novembre; la seconda, composta da quattro episodi (dal numero 6 al numero 9) uscirà invece mercoledì 29 novembre. L’episodio 10, quello finale, sarà invece pubblicato nella giornata di mercoledì 6 dicembre.