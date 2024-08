Il conto alla rovescia per l’uscita di Squid Game 2 può finalmente cominciare per davvero. E non solo per la stagione 2: nelle ore scorse Netflix, oltre ad annunciare la data di uscita dei nuovi attesissimi episodi della serie sudcoreana diventata fenomeno globale nel 2021, ha anche confermato la serie per una terza ed ultima stagione.

Quando esce Squid Game 2?

Squid Game 2 uscirà su Netflix il 26 dicembre 2024: a svelarlo un video-annuncio (in alto) che, approfittando delle Olimpiadi in corso, mostra una pista in cui gli atleti in corso vengono pian piano sostituiti dai concorrenti in tuta verde del gioco sudcoreano: a visionare il corretto svolgimento del gioco gli uomini in tutta rossa e niente meno che Front Man. “Sono passati tre anni, sei pronto a giocare di nuovo?”, le sue parole.

In piena atmosfera natalizia, saremo quindi nuovamente catapultati nell’inquietante mondo in cui il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ha deciso di tornare alla fine della prima stagione, dopo essere stato il vincitore dei giochi e rinunciando a partire verso gli Stati Uniti.

Il suo obiettivo è quello di vendicarsi contro chi ha ideato questo atroce gioco in cui chi viene eliminato, muore, il tutto per il macabro divertimento di alcune persone che osservano i concorrenti cercare di uscire indenni per accaparrarsi quel montepremi finale che potrebbe risolvere loro non pochi problemi.

La prima stagione, che generò numerose polemiche ma riuscì anche a diventare un fenomeno di massa a tutti gli effetti, registrò oltre 1,65 miliardi di ore di visualizzazione in 28 giorni e raggiunse 111 milioni di account, diventando la prima serie di Netflix a superare i 100 milioni di abbonati al momento del lancio.

Oltre a Lee Jung-jae, nella seconda stagione ritroveremo Lee Byung-hun, ovvero Front Man; Wi Ha-jun, che interpreta Hwang Jun-ho, il detective che si è intrufola nel gioco alla ricerca del fratello e Gong Yoo, il Reclutatore. A loro si aggiungono dei nuovi giocatori, interpretati da Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun oltre a Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung -hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.

Il rinnovo di Squid Game 3

In concomitanza all’annuncio della data di uscita della seconda stagione, Netflix ha anche confermato Squid Game 3, che farà da stagione finale alla serie tv. La sua data di uscita è prevista nel 2025: bisognerà aspettare di meno, quindi, tra la seconda e terza stagione rispetto al tempo di attesa tra la prima e la seconda.

Un dettaglio, questo, che potrebbe far pensare che le due stagioni siano state girate back-to-back, ovvero una dietro all’altra, senza pause, in modo da garantire agli abbonati a Netflix la chiusura delle vicende dei protagonisti in tempo ragionevoli.

La lettera di Hwang Dong-hyuk

“Il vero gioco comincia”: inizia così la lettera con cui Hwang Dong-hyuk, creatore, regista e produttore della serie, ha annunciato il ritorno di Squid Game:

“Sono passati quasi tre anni da quando la Stagione 1 ha avuto un’incredibile risposta in tutto il mondo e si sono verificati molti eventi inimmaginabili. Il primo giorno in cui abbiamo iniziato a girare la Stagione 2, ricordo di aver pensato, ‘Wow, non posso credere di essere tornato nel mondo di Squid Game’. Sembrava quasi surreale. Mi chiedo come vi sentirete anche voi a tornare in Squid Game dopo tre anni. Seong Gi-hun che ha giurato vendetta alla fine della Stagione 1 torna e si unisce di nuovo al gioco. Riuscirà a ottenere la sua vendetta? Front Man non sembra essere un avversario facile nemmeno questa volta. Il feroce scontro tra i loro due mondi continuerà nel finale della serie con la Stagione 3, che sarà presentata l’anno prossimo. Sono emozionato di vedere che il seme che è stato piantato nella creazione di un nuovo Squid Game stia crescendo e stia dando i suoi frutti fino alla fine di questa storia. Faremo del nostro meglio per assicurarci di offrirvi un altro giro emozionante”.