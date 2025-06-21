Squid Game 3, la data ufficiale di uscita: trama, episodi, cast e novità

L’attesa dei fan sta per finire. C’è la data ufficiale del terzo capitolo di Squid Game, la serie sudcoreana scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk e che ha battuto ogni record diventando un vero fenomeno di costume. La prima stagione di Squid Game ha fatto la storia di Netflix come serie più vista di tutti i tempi sulla celebre piattaforma streaming.

È facile prevedere che anche il terzo e ultimo atto della serie dedicata al distopico universo del mortale gioco di sopravvivenza farà registrare numeri memorabili sul servizio a pagamento fondato nel lontano 1997 da Reed Hastings e Marc Randolph – originariamente come azienda di noleggio dvd. Ecco quando esce Squid Game 3 e quello che c’è da sapere sul terzo capitolo della serie Netflix.

Squid Game 3, data di uscita e trama della storica serie Netflix

Da venerdì 27 giugno sarà disponibile su Netflix l’attesissima terza stagione di Squid Game. Sono previsti sei episodi per il capitolo conclusivo della serie dove troveremo di nuovo Gi-hun (Lee Jung-jae), pronto a tornare a cimentarsi nella micidiale competizione dopo aver perso nel gioco il suo miglior amico e essere stato portato sull’orlo della disperazione dal Front Man (Lee Byung-hun), infiltrato con una falsa identità nel gioco.

Gi-hun torna con l’obiettivo di mettere fine una volta per tutte al crudele gioco a eliminazione. Anche stavolta il suo obiettivo non sarà la vittoria, ma la distruzione dello spietato reality. Inceppare l’infernale macchina prima che chieda altri sanguinosi tributi. Da questo proposito riparte Gi-hun dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione che ha assistito al fallimento della rivolta dei giocatori e alla morte di Jung-bae (Giocatore 390) per mano del Front Man.

Il protagonista di Squid Game proverà una volta ancora a smantellare il disumano sistema dei giochi. Nel farlo dovrà affrontare nuovi pericoli senza poter più contare su un supporto esterno. L’ostacolo più grande sarà nuovamente l’enigmatico Front Man, il feroce burattinaio del gioco che non lascerà nulla di intentato per farlo cadere nelle cieche trappole della barbara gara.

In cabina di regia, nel gran finale che chiuderà il cerchio delle serie, troveremo ancora Hwang Dong-hyuk, il regista che ha fatto la storia alla 74esima edizione dei Primetime Emmy, primo asiatico a ottenere il premio come Miglior regia di una serie drammatica. Hwang Dong-hyuk sarà anche sceneggiatore e produttore.

Il cast di Squid Game 3

Il cast della terza stagione di Squid Game è composto da Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won, e Jun Suk-ho, con la partecipazione speciale di Park Hee-soon.

In attesa del debutto di Squid Game 3, fissato come detto per il 27 giugno, Netflix ha svelato il trailer ufficiale della terza stagione della serie televisiva. Per evitare lunghe attese come quella intercorsa tra la prima e la seconda stagione, il terzo atto della serie è stato girato insieme alla seconda così da non far attendere troppo a lungo i fan.

D’altro canto Netflix inizialmente non aveva pensato a un possibile sequel della prima stagione. Ma il travolgente successo ha rapidamente convinto a dare un seguito a Squid Game.